COLOGNE, Allemagne – Ole Gunnar Solskjaer s’est trompé pendant ses 20 mois en tant que manager de Manchester United, mais pas souvent devant les caméras de télévision. Ses prédécesseurs dans l’ère post-Sir Alex Ferguson – David Moyes, Louis van Gaal et Jose Mourinho – ont tous, à un moment ou à un autre, dit la mauvaise chose, mais Solskjaer a généralement trouvé le bon ton.

Cela a été particulièrement évident cette semaine alors que le Norvégien prépare son équipe pour le début du minitournoi de la Ligue Europa en Allemagne. Le football de la Ligue des champions étant assuré grâce à une troisième place en Premier League, il aurait peut-être été tenté de se tapoter dans le dos et de se concentrer sur la saison prochaine. Solskjaer, cependant, a souligné à plusieurs reprises l’importance des trophées à Old Trafford et a promis d’attaquer la Ligue Europa avec la vigueur qu’il aurait faite si United avait terminé en dehors du top quatre.

Il est au club depuis assez longtemps pour savoir que terminer troisième n’est pas considéré comme un succès et remporter un trophée européen – même si ce n’est pas celui qu’il veut vraiment – résonne beaucoup plus auprès des fans. Il y a aussi 8,5 millions d’euros à gagner, mais c’est l’argenterie qui signifierait le plus.

« Je suis ambitieux et l’un de mes rêves est de remporter le trophée en tant que manager de ce club », a déclaré Solskjaer. « Je dois ma carrière à ce club, alors gagner quelque chose en tant que manager serait le moment le plus fier de ma vie de football. Ce serait la plus grande réussite. »

La quête de Solskjaer pour remporter un premier trophée de son règne a jusqu’à présent été frustrée par les défaites en demi-finale contre Manchester City en Carabao Cup et Chelsea en FA Cup. Le FC Copenhague, champion du Danemark en 2019, fait obstacle à une troisième apparition en demi-finale de la saison dans ce qui est une version résumée des phases finales de la Ligue Europa en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Les matches traditionnels à domicile et à l’extérieur ont été remplacés par des matches à élimination directe pour les huit derniers matchs et au-delà, tous tenus en Allemagne et tous disputés à huis clos.

Une poignée de supporters de United étaient sur le vol tôt de Manchester dimanche matin malgré les avertissements de rester à l’écart, mais Cologne – où l’équipe de Solskjaer sera basée si elle se qualifie pour la finale le 21 août – semble en grande partie inconsciente de la en fait, il accueille la fin des affaires d’un grand tournoi européen. Alors que United s’entraînait au RheinEnergieSTADION, domicile du FC Koln, équipe de Bundesliga, dimanche soir, le seul bruit à l’extérieur provenait des courts de tennis de l’autre côté de la route.

Les choses reviennent lentement à la normale en Allemagne, et à Cologne, les bars et restaurants commencent à accueillir de nouveau des clients, bien que socialement distancés. Au stade, il y a des stations de désinfection des mains et des contrôles de température à chaque tournant.

Les joueurs sont maintenus dans une bulle bio-sécurisée et les déplacements à l’extérieur de l’hôtel de l’équipe sont limités par l’UEFA. Cela pourrait prendre deux longues semaines, et l’un des problèmes à résoudre pour Solskjaer est de garder l’équipe heureuse, détendue et divertie.

« Nous avons des plans en place mais, pour moi, il ne s’agit que de ce premier match », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas penser trop loin. C’est un tournoi à élimination directe et si vous ne jouez pas, vous rentrez chez vous. Si nous passons par là, il reste quelques jours pour le prochain match. Pour le moment, nous n’avons pas ce problème.

Man United d’Ole Gunnar Solskjaer est à Cologne pour la reprise de la Ligue Europa. UEFA – Document / UEFA via .

« Nous sommes dans une période étrange et des temps étranges et nous devons en tirer le meilleur parti. Je pense que c’est étrange et ce n’est pas le football comme il se doit – cela a changé un peu. Ce peu de passion et d’avantage pour le jeu manque sans les fans. Ils doivent être là. Je dois féliciter nos joueurs, ils ont très bien géré la situation. «

Mis à part toutes les autres façons dont le monde a changé, il s’agit d’une situation différente de celle à laquelle United a été confrontée lorsqu’il a remporté la Ligue Europa en 2017. Ensuite, Mourinho a sacrifié la campagne de la ligue pour se concentrer sur la victoire de la finale et la qualification pour la Ligue des champions. façon. Il a reposé des joueurs clés lors de la rencontre de la Premier League et a terminé la campagne avec une victoire sur six pour finalement terminer la saison sixième. En ce sens, la pression est éteinte pour Solskjaer avec une qualification en Ligue des champions déjà assurée, mais le joueur de 47 ans ne le considère pas comme un coup franc.

« Je ne pense pas parce que nous sommes entrés dans cette saison en sachant que la Ligue Europa était une grande chance pour nous d’obtenir un trophée et d’aller loin dans un tournoi », a déclaré Solskjaer. « Si nous arrivons aux demi-finales et à la finale, cela signifierait beaucoup pour les joueurs, le club, les supporters, le staff. »

Quoi qu’il arrive dans les deux prochaines semaines en Allemagne – où les températures atteignent régulièrement 95 degrés pendant une canicule estivale – Solskjaer et ses joueurs diront au revoir à la Ligue Europa la saison prochaine et feront leur retour en Ligue des champions. Solskjaer ne voudra pas être de retour de si tôt, mais il reste reconnaissant pour une saison dans la compétition secondaire des clubs européens après avoir pu rassembler les éléments constitutifs de sa nouvelle équipe – en particulier Mason Greenwood, 18 ans et 19 ans. Brandon Williams, un an, loin des projecteurs de la Ligue des champions.

« Cela a été parfait pour nous », a déclaré Solskjaer. « La Ligue des champions, bien sûr, nous voulons tous y participer, mais peut-être que nous n’aurions pas eu la chance de jouer contre Brandon et Mason – les jeunes enfants qui ont maintenant commencé ce qui sera une carrière fantastique. La Ligue Europa Il s’agit de donner aux gens des chances, quand ils les prennent. Brandon va disputer un quart de finale en Ligue Europa et ça a été une belle saison pour lui. Nous nous sommes développés tout au long de la saison. «

La prochaine étape pour la jeune équipe de Solskjaer est de gagner un trophée.