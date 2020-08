Il Athlète de Madrid départ ce mardi de l’aéroport Adolfo Suárez-Barajas vers Lisbonne avec 25 joueurs dans l’équipe de Diego Simeone et avec les seules pertes de Sime Vrsaljko et Ángel Correa, positifs pour Covid-19 et isolés chez eux, pour le match de jeudi prochain des quarts de finale de la Ligue des champions contre Leipzig.

11/08/2020

Activé à 14:07

CEST

Efe

À son arrivée dans la capitale portugaise, prévue vers 13h00 heure locale (14h00 en Espagne), l’équipe se concentrera à l’hôtel Epic Sana à Lisbonne pendant la compétition et fera leur première séance d’entraînement cet après-midi (20h00 heure locale, 21h00 heure espagnole) aux installations sportives Benfica à Seixal à huis clos pour préparer le duel contre l’équipe allemande, qui se jouera jeudi au stade José Alvalade.

Simeone a convoqué 25 joueurs pour le voyage ce mardi, avec la présence de Thomas Partey, ce serait un doute pour le match en raison d’une blessure musculaire subie lors du match de la dernière journée de LaLiga Santander contre la Real Sociedad, le 19 juillet et qui, depuis, ne s’est pas encore entraînée avec le groupe en raison de cette maladie.

De plus, l’entraîneur argentin a cité quatre jeunes de la filiale Second Division B: le gardien Álex dos Santos; l’arrière gauche Manu Sánchez; le milieu de terrain central Toni Moya et l’attaquant Rodrigo Riquelme. Tous sauf le gardien de but ont déjà fait leurs débuts dans un match officiel sous Simeone.

L’appel est terminé avec les gardiens de but de Jan Oblak et Antonio Adam; Défenseurs Kieran Trippier, Santiago Arias, Philippe Monteiro, Stefan Savic, Joseph Marie Gimenez, Mario Hermoso et Renan je l’ai donné; les média Saul Ñíguez, Koke Résurrection et Hector Herrera; les extrémités yannick Carrasco, Thomas Lemar et Víctor Machín ‘Vitolo‘; et les attaquants Alvaro Morata, Diego Costa, Ivan Saponjic, Joao Félix et Marcos Llorente, Comme signalé.