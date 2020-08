Il y a ceux qui le disent comme une plainte, faisant allusion au manque d’étincelle, de magie, de «flow». Mais la vérité est qu’il n’a jamais été aussi flatteur que maintenant pour une équipe comme le Bayern Munich d’être qualifiée de «machine».

Parce que c’est le nouveau champion d’Europe. Parce que c’est une somme très précieuse de pièces qui ne se désaccorde jamais, qui se fie même à sa faiblesse car elle sait que la « vis » à côté d’elle la sauvera en cas d’erreur, qu’elle établit son plan et y va sans hésitation, honorant son professionnalisme à chaque séance d’entraînement. , à chaque match, à chaque instant de sa vie personnelle. Ce sont des machines, oui. C’est pourquoi ils ont remporté la Ligue des champions!

Le Bayern, celui qui ne danse pas le reggaeton sur le terrain à l’avance, ni quand il marque 8 buts ni quand il en marque 3, car il économise l’énergie de perdre la tête seulement après la photo avec le trophée, vient de passer par le plus grand tournoi de club prestigieux dans le monde, égalant le record de 11 victoires dans l’histoire de Barcelone 2002/2003 (votre fantôme encore, ami catalan), avec une moyenne incroyable de 3,9 buts par match. Ajoutez 30 matchs sans perdre, 21 victoires consécutives, 43 buts marqués … C’est dit si facile …

La machine a aussi le luxe d’atténuer la luminosité de sa plus haute étoile à la poursuite de ce que tout le monde veut, pas seulement une, car celle-là, d’ailleurs, est heureuse de ne pas apparaître sur la couverture du journal s’il le sait un jour alors ils le feront tous ensemble. Comment est-ce possible? N’est-ce pas la danse des talents, des individus, du «mignon» sur les ouvriers? Le test s’appelle Robert Lewandowski.

Tout au long de cette année atypique, il a mené son équipe dans une campagne qui injustement ne reconnaîtra pas leur effort: il est le premier joueur de l’histoire à remporter le triplé et est le meilleur buteur de chacun d’entre eux (Ligue, Coupe des champions), avec le un énorme 55 buts en 46 matchs de la saison 2019/2020. Il semble presque étrange qu’il n’obtienne que maintenant son premier titre international, étant, comme il est, l’un des meilleurs au monde à sa place. Ni Messi ni Cristiano et leurs collections respectives de trophées d’or ne peuvent raconter leur histoire. Le football lui doit, par mail, par zoom, peu importe, son Ballon d’Or.

Il a manqué de marquer en finale contre le PSG oui, mais c’était bien. Parce que le Polonais et chacun des soldats Flick avaient une autre mission en plus de célébrer: aider les marqueurs à contenir quelques problèmes graves comme Neymar et Mbappé. Arrêter l’ennemi n’est jamais la tâche d’une seule personne, c’est un «mal de dents» que tous les 11 ressentent et combattent également. Personne n’a dit qu’ils étaient là pour se faire un câlin.

Et le fait est qu’à la fin de cela vit une machine bien huilée, de l’effort de toutes les pièces, de la discipline, de la synchronie, de la solidarité. L’heureux problème des commentateurs pour choisir la figure de la finale de Ligue des champions le prouve: il n’y a pas de chiffres où une équipe brille. Le meilleur sera, comme dans la définition de Lineker du « jeu 11 contre 11 que les Allemands gagnent toujours », une machine appelée Bayern Munich, qui à ce moment montre tout son « flux », baignant dans les rivières de la meilleure bière. Parce que oui, ils sont également inégalés pour cela.