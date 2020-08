Jamais auparavant l’Atlético de Madrid de Diego Simeone n’avait abaissé son pourcentage de victoires en une saison en dessous de 55%., tombé à 48 dans ce parcours récemment achevé, le pire de toute l’ère de l’entraîneur argentin, s’est conclu sur la frustration de l’élimination irréfutable de la Ligue des champions et en deçà des attentes dans presque toutes les compétitions.

Pas même en Ligue, même s’il a atteint l’objectif de passer en Ligue des champions, car il n’a pas concouru pour le titre très tôt; ni dans la Copa del Rey, éliminée par la Leonesa culturelle; ni dans les «Champions», bien qu’il ait atteint les quarts de finale. Peut-être seulement en Super Coupe d’Espagne, l’équipe a été à la hauteur de ses attentes.

Ou ce qui est exigé d’une équipe d’un tel calibre, qui est ce qu’elle est aujourd’hui par Diego Simeone, sans aucun doute, l’homme qui a rétabli la hiérarchie, la condition et l’histoire d’une équipe qui avait marché à la dérive , entre l’irrégularité, depuis sa relégation en deuxième division, mais cela nécessite plus que ce que ce cours ou le précédent a montré pour répondre aux aspirations avec une équipe qui a également grandi en puissance et en variété.

« Cela a été une saison complexe, avec la position de troisième place qui nous permet d’être en Ligue des champions, améliorer ce qui a été fait l’an dernier, qui devait être sorti en huitièmes de finale et cette fois en quarts de finale et tenter de s’améliorer la saison prochaine », a déclaré l’entraîneur lors de la conférence de presse télématique après la douloureuse défaite contre Leipzig.

Mais l’année de « transition » dont le coach a parlé, pour celle du remplacement de noms décisifs dans le passé comme Antoine Griezmann, Diego Godín, Filipe Luis ou Juanfran Torres par d’autres plus jeunes, avec un accent particulier sur Joao Félix ou Renan Lodi, pour Par exemple, vous vous êtes retrouvé avec les pires chiffres sous votre direction.

Les chiffres sont ce qu’ils sont, peu importe le nombre de nuances qu’il y a dans le comment ou le pourquoi, dans les changements dans l’équipe, dans le nombre inhabituel de tirages, dans la campagne atypique ou dans des moments sans chance comme le rebond qui a été le 2 -1 pour Leipzig, bien qu’il n’y ait aucun doute chez quiconque de l’équipe madrilène que son adversaire était meilleur ce jeudi.

24 victoires en 50 matchs

Sur ses 50 matchs cette saison, l’Atlético a remporté 24 à 48 pour cent. Il est le moins gagnant de toute l’ère Simeone; sept points de moins que les pires records de l’entraîneur jusqu’à présent, 55% de la saison 2014-15, avec 31 victoires en 56 matchs. Puis il a également terminé troisième de la Ligue et a également perdu en quarts de finale de la Ligue des champions, mais il a remporté la Super Coupe.

Le reste est au-dessus. En 2017-2018 et 2018-2019, avec respectivement 57 et 58% (34 sur 59 et 30 sur 51). Autrement dit, les cinq dernières années contiennent les quatre parcours les moins gagnants de toute cette époque, à la seule exception de l’exercice 2015-16, quand il a dépassé les attentes, il a été imposé dans 64% de ses matchs (37 sur 57), il a concouru La Liga et atteint la finale de la Ligue des champions. Il était finaliste en Europe. Ensuite, Simeone a parlé d ‘ »échec » pour avoir perdu sa deuxième finale de Ligue des champions.

La saison la plus gagnante, l’imposante 2013-14, quand il était champion de la Ligue et deuxième des «Champions», tire le nombre de victoires jusqu’à 68%; 20 points au-dessus du parcours qui vient de se terminer. Une atrocité. Tout comme le nombre de nuls que l’Atlético a cédés dans la campagne actuelle: 18.

C’est 36% de leurs matchs dans toutes les compétitions, la raison pour laquelle l’Atlético n’a pas concouru comme il se doit, ou là où il devrait, pour la Ligue, dont il s’est éloigné trop rapidement, et un chiffre inconnu dans toutes les années précédentes de l’entraîneur argentin, qui au plus en avait égalé un 27% de ses accidents (16 sur 59) en 2017-2018, lorsqu’il a été proclamé champion de la Ligue Europa.

PLUS QU’UN PROBLÈME DE BUT

Car les défaites sont dans la fourchette acceptable de chaque saison puisque l’entraîneur argentin dirige l’Atlético. Ses huit matchs perdus en 50 matchs – 16% – ne sont ni les meilleures données (11% en 2013-14, avec 7 sur 61) ni les pires (19% en 2012-13 et 2014-15, avec 11 sur 56 dans les deux cas).

La raison d’un tel déséquilibre est en grande partie dans le problème de but incontestable que l’équipe a traversé toute l’année, en particulier dans la première section, mais aussi dans d’autres aspects plus interprétatifs, comme le manque d’ambition dans certains jeux en tant que visiteur, notamment Au début; certains oublis défensifs, certains de pièces arrêtées; et beaucoup d’irrégularités.

Les chiffres représentent également cette saison pour l’Atlético le moins marqueur de toute l’ère Simeone. Il a marqué 68 buts en 50 matchs, une moyenne de 1,36 par match. Le plus bas jusqu’à présent était de 1,56 de 2015-16, quand il s’est battu pour la Ligue jusqu’à l’avant-dernière date et a atteint le dernier match de la Ligue des champions, mais sa défense était alors inaccessible, avec seulement 0,54 buts en par contre par choc.

D’un autre côté, en ce sens, sa saison actuelle est plus ou moins parmi les chiffres les plus courants dans son propre but, bien que parmi les pires. Ses 40 buts contre en 50 engagements, 0,8 par duel, n’ont fait qu’empirer de 0,86 l’an dernier, mais plusieurs sont proches (0,76 en 2012-13 et 2014-15, et 0,79 en 2016 -17). Et d’autres lointains: 2013-14 (0,73); 2015-16 (0,54) et 2017-18, avec 0,61.

MOINS DE POINTS QUE JAMAIS DANS LA LIGUE

« Une saison compliquée. Malgré cela, nous l’avons fait avancer. Nous avons terminé troisième, nous avons atteint les quarts de finale de la Ligue des champions, ce qui est difficile à dire, et nous avons joué la finale de la Super Coupe d’Espagne. Tout va continuer. » comme nous l’avons toujours fait, réinitialisez et revenez la saison prochaine avec plus d’enthousiasme », estime Koke Resurrección, le capitaine de l’équipe rojiblanco.

Il est vrai que pour la huitième campagne consécutive il sera dans les « Champions », avec la stabilité économique et sportive que cela implique pour l’entité, qui n’avait jamais atteint autant de constance et qui, en fait, ne faisait pas partie des trois premiers depuis qu’il a conquis le « doublet ‘de 1995-96 jusqu’à l’arrivée de Simeone.

Autant c’est que cette fois il a atteint la troisième position avec plus de difficultés que jamais ou qu’il l’a fait avec le pire score de ces huit saisons.

Il l’a atteint avec 70 points. Il n’a jamais ajouté si peu à la fin du tournoi de la ligue. Pas en 2012-13, avec 76; ni en 2013-14, avec 90; ni en 2014-15, avec 78; ni en 2015-16, avec 88; ni en 2016-17, avec 78; ni en 2017-18, avec 79; ni en 2018-19, avec 76.

Ni avec un si petit nombre de victoires: 18 en 38 jours. Il n’avait jamais été moins de 22 victoires avec Simeone dans les 38 manches complètes du championnat. Pas en 2012-13, avec 23; ni en 2013-14, avec 28; ni en 2014-15, avec 23; ni en 2015-16, avec 28; ni en 2016-17, avec 23; ni en 2017-18, avec 23; ni en 2018-19, avec 22.

C’était le troisième, dans les limites de l’objectif fixé, mais on attendait plus. «Notre objectif est atteint, car nous sommes entrés en Ligue des champions, mais au début de la saison, nous cherchions quelque chose de plus, même si à la fin ce n’était pas possible. Avant la réclusion, nous étions sixième et à la fin de la saison, nous étions troisième. Ce n’est pas ce que nous cherchions et voulions », a déclaré, par exemple, Jan Oblak, deuxième capitaine, le 7 août sur le site Internet du club.

L’ÉLIMINATION DE LA COUPE ET LA FINALE DE LA SUPER CUP ESPAGNOLE

L’Atlético de Simeone n’avait pas non plus été éliminé aussi tôt en Copa del Rey que cette saison: en huitièmes de finale, quand ils sont tombés en prolongation contre une deuxième division B, Cultural Leonesa, 2-1 et un seul match. Tout au plus, ses premiers adieux avaient-ils eu lieu dans le huitième; la saison dernière contre Gérone avec deux nuls (1-1 à l’extérieur et 3-3 à domicile), mais aussi avec la nuance que jusqu’à présent, il avait toujours joué un double choc.

Lors de la Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite, en revanche, il a concouru jusqu’au bout. Vainqueur 2-3 contre Barcelone en demi-finale, quand ils sont revenus dans les dernières minutes, en finale contre le Real Madrid, ils avaient le titre très serré, jusqu’aux tirs au but, lorsque l’équipe rojiblanco a été battue à onze mètres.

Et en Ligue des champions, encore une fois, pour la troisième année consécutive, elle n’a pas dépassé les quarts de finale. Il est vrai qu’il s’est amélioré la saison dernière (huitièmes de finale) et la précédente (phase de groupes, puis il était champion de la Ligue Europa), mais aucune des quatre précédentes. Ni 2013-14 ni 2015-16 (dans les deux finalistes) ni 2016-17 (demi-finaliste) ni 2014-15, quand il a également été éliminé en quarts de finale.

KOKE: « LES ATTENTES ÉTAIENT TRÈS ÉLEVÉES, MAIS CELA NE POURRAIT PAS ÊTRE »

Aussi, avec l’anticipation que j’avais cette année, la défaite contre Leipzig a déclenché un sentiment de déception. « Une nuit difficile pour nous et pour tout l’Atlético. Nous avions beaucoup d’espoir dans cette Ligue des champions car de tout ce que nous avions fait, pour avoir éliminé le champion, les attentes étaient très élevées, mais cela ne pouvait pas être. Nous n’avons pas été à la hauteur de la tâche. de notre jeu. Ils ont été meilleurs de la première mi-temps jusqu’à ce qu’ils aient marqué le but, puis nous nous sommes reconstruits avec le but de Joao, que l’équipe allait bien, et quand l’équipe était meilleure, le deuxième but qui nous a tués est venu et cela nous a détruits », explique Koke.

« La douleur est parce qu’après avoir fait une saison avec tant de pressions, avec tant de besoinsAvec autant de recherche pour insérer beaucoup de nouvelles personnes, nous sommes arrivés à ce jeu avec beaucoup d’enthousiasme et avec un grand respect pour nos adversaires », a expliqué Simeone.

La campagne suivante apparaît déjà en arrière-plan: «Ce sera difficile, car il y a de très bonnes équipes, de très bons entraîneurs et il faudra continuer à s’améliorer, car la différence que nous avons constatée il y a des années commence à se resserrer, qui était de sept ou huit points. . Nous avons déjà terminé le même que le quatrième cette année et tout cela va être une responsabilité pour nous en tant que personnel d’entraîneurs de nous améliorer la saison prochaine. «