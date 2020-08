L’UEFA a rencontré en ligne jeudi les secrétaires généraux des 55 fédérations européennes pour analyser la situation des compétitions européennes pour la saison 2020-21, qui seront également affectées par les restrictions relatives aux coronavirus.

08/06/2020

On à 17:36

CEST

L’UEFA a supposé que certains matchs de la saison 20-21 « pourraient devoir déplacer certains matchs vers des pays et des stades neutres ». En ce sens, quatre pays se sont proposés comme lieux, à la manière du Portugal ou de l’Allemagne dans cette édition de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Il s’agit de Pologne, Hongrie, Grèce et Chypre. « Ces pays ont rendu certains de leurs stades disponibles aux dates prévues des matches, offrant un couloir de voyage aux équipes afin qu’elles puissent arriver et jouer le match sans restrictions. », assure l’UEFA.

COOPÉRATION DEMANDÉE

L’organisme européen met également en garde contre la difficulté pour le football des équipes nationales de reprendre en septembre. « Une coopération étroite entre toutes les équipes et l’UEFA sera nécessaire pour assurer le déroulement normal de tous les matches. La possibilité de disputer des matches internationaux sur des sites neutres ne peut être exclue. ».

Il n’y a pas non plus de date prévue pour le retour du public dans les stades. « L’UEFA et les associations nationales sont conscientes de l’importance de permettre aux supporters de retourner dans les stades, mais la situation en Europe est très fragmentée. »

Lors de la réunion, l’UEFA a également rappelé les restrictions de santé et de voyage qui doivent être suivies par toutes les équipes qui sont encore impliquées dans la Ligue des champions et dans la Ligue Europa, ainsi que le protocole médical à suivre, qui comprend un test PCR pour tous les membres de la équipes (joueurs, entraîneurs et «staff») 48 heures avant chaque match.