Lionel Messi a eu du mal à remonter le moral pour la seconde période contre le Bayern Munich (Photo: ESPN)

Lionel Messi a subi sa plus grande humiliation en tant que joueur de Barcelone la nuit dernière alors que son équipe a été battue 8-2 par le Bayern Munich lors d’une défaite record en Ligue des champions.

On a déjà dit que le capitaine talisman du club envisageait son avenir après une fin désastreuse de la saison nationale espagnole alors que Barcelone perdait son emprise sur le titre de champion.

Messi, qui est sous contrat pour 12 mois supplémentaires, aurait déjà envisagé son avenir à la suite d’un certain nombre de conflits et de désaccords signalés dans les coulisses.

Et la possibilité pour le joueur de 33 ans de quitter Barcelone, le club qu’il a servi pendant toute sa carrière chargée de trophées, n’aura augmenté qu’après la capitulation d’hier soir.

La dévastation et l’impuissance ressenties par le skipper barcelonais ont été résumées par une vidéo qui a émergé de l’intérieur du vestiaire à la mi-temps.

Par imágenes cómo estás, Messi no puede llevar la cinta de capitán de ningún equipo. Con 45 minutes par delante asà estaba el argentino. pic.twitter.com/NXwrLKIUd4 – Jose del Valle (@delvalle_ESPN) 15 août 2020

Un Messi déprimé a eu du mal à se relever et a été l’un des derniers joueurs à quitter le sanctuaire intérieur, gardé par le gardien de but tout aussi choqué Marc Marc-Andre ter Stegen.

Le Bayern menait déjà 4-1 à l’intervalle et a marqué quatre autres buts et frotté du sel dans les blessures. Messi a fait un chiffre inconsolable au cours de la deuxième période, mais a été accusé d’avoir «abandonné» par l’ancienne star du Real Madrid Steven McManaman.

Plus: Ligue des champions



C’est un magicien, il est brillant, il est sans doute le plus grand joueur de tous les temps », a déclaré McManaman à BT Sport.

«Mais il doit travailler plus dur, en particulier les nuits comme celle-ci où ils sont absolument battus.

«Il vient juste de céder avant, Alaba vient de le fuir, il n’a même jamais voulu, il n’a dû courir que cinq mètres et il n’a jamais voulu courir du tout.»

PLUS: La star du Bayern Munich, Leon Goretzka, a aimé regarder Lionel Messi souffrir pendant les combats de la Ligue des champions

PLUS: Lionel Messi critiqué pour avoir « abandonné » par Steve McManaman alors que le Barça est détruit par le Bayern

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } /** * Only load fb sdk if we have GDPR consent or CMP is not required */ (window.requireConsent || Promise.resolve()).then(function(hasConsent) { if (hasConsent) { if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } } }); })();