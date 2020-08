Le football français est à la mode. Et cela a été revendiqué par un Kylian Mbappé « opportun », qui a publié un message sur ses réseaux sociaux dès la fin du duel entre Manchester City et l’Olympique de Lyon à Lisbonne. La boîte française a été imposée contre toute attente à l’équipe de Pep Guardiola et avec le PSG, ils ont atteint les demi-finales lors d’un événement historique dans la plus haute compétition continentale. Lyon et les Parisiens pourraient se rencontrer en grande finale le 23 à l’Estadio Da Luz s’ils battaient respectivement le Bayern Munich et Leipzig dans cet avant-dernier tour.

L’ancien Monaco a envoyé une « zasca » à part entière à tous ceux qui ont critiqué la Ligue 1 française ces derniers temps et l’ont appelée « Ligue des fermiers » par rapport à son bas niveau et le peu de compétitivité qui existe entre le des équipes qui le composent et qui ont laissé le PSG comme champion incontesté ces derniers temps. Cela a été une manière de féliciter l’équipe lyonnaise et en même temps d’envoyer un message à tous ceux qui ont «craqué» cette fois.

Les hommes de Rudi García ont battu City dans un match compliqué par le 1-1 de De Bruyne mais qui a réussi à redresser un Moussa Dembélé qui était entré sur le terrain quelques minutes plus tôt.