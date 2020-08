L’arrière latéral du Bayern Munich Joshua Kimmich a salué l’international canadien de 19 ans Alphonso Davies comme « incroyable » après la défaite historique 8-2 du club contre Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions vendredi soir.

S’étant annoncé dans la Bundelisga cette saison, Davies a atteint le niveau suivant vendredi en donnant à Kimmich une avance de 5-2 au milieu de la seconde période.

Après avoir été responsable du but de Barcelone de marquer le score 4-2 minutes plus tôt, l’incroyable course en solo et la mise à pied de Davies ont mis fin à tous les espoirs de Barcelone de renverser le match. Ramassant le ballon près de la ligne médiane, il a pris d’assaut l’aile gauche, battant d’abord Lionel Messi et Arturo Vidal, puis il a finalement affronté Nelson Semedo – qui a eu une nuit choquante – à la ligne de touche.

L’arrière latéral de Barcelone a dû regarder l’ancien homme des Whitecaps de Vancouver danser, puis le dépasser jusqu’à la ligne de touche avant de passer pour Kimmich pour rentrer facilement à bout portant.

« C’était incroyable. J’avais même un peu honte quand j’ai célébré », a déclaré Kimmich. « Il obtient 99% de crédit pour ce but. Je n’avais qu’à faire passer le ballon au-dessus de la ligne.

« Quand nous avons marqué le cinquième but, c’était fini. Barcelone n’y croyait plus. Et nous avons juste joué pour le but suivant. »

Le manager du Bayern, Hansi Flick, a déclaré que Davies jouait son meilleur football.

« C’est juste agréable de le voir. Il a la qualité et s’il peut maintenant le faire plus souvent, c’est encore plus agréable. Il a la confiance, maintenant aussi contre Barcelone », a déclaré Flick.

Parfois, le match ressemblait à la défaite 7-1 de l’Allemagne en demi-finale contre le Brésil lors de la Coupe du monde 2014. Mais Thomas Muller a insisté sur le fait que le match de Barcelone était différent.

« Contre le Brésil, nous n’avions pas ce contrôle. C’est juste arrivé », a déclaré Muller. « Aujourd’hui, nous avons dominé l’adversaire. C’était bien plus pour nous que contre le Brésil. Nous étions brutalement dominants au milieu de terrain. Mais ne parlons pas du Brésil. »

Alors que le match entrait dans les 10 dernières minutes, le paria de Barcelone Philippe Coutinho a été amené par Flick. L’international brésilien a passé les 12 derniers mois en prêt au Bayern par le club du Camp Nou, mais ne s’est jamais installé en Allemagne. Cependant, vendredi, il a marqué un doublé tardif contre son équipe de parents.

« C’était juste une soirée spéciale. La meilleure chose à ce sujet est de voir que les joueurs qui sont amenés ont le même impact », a déclaré Muller, qui a marqué un doublé précoce.

« Il a des qualités exceptionnelles. Deux buts, une passe », a ajouté Kimmich.

« Au final, les buts sont tombés dans une frénésie et Barcelone a juste abandonné », a déclaré le milieu de terrain Leon Goretzka, ajoutant avec un sourire que « c’était un peu amusant » de voir Messi souffrir.