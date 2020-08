Il Bayern Munich, le prochain obstacle sur le chemin de Barcelone en Ligue des champions, a déjà voyagé au Portugal où il tiendra une mini concentration avant d’affronter vendredi prochain l’équipe emmenée par Quique Setién en quarts de finale de la principale compétition européenne.

08/09/2020

Les Allemands sont l’un des favoris pour remporter le titre après avoir battu à une écrasante majorité Chelsea lors des deux matchs.

L’expédition allemande, cependant, n’a pas voyagé directement à Lisbonne, où se déroulera le match contre Barcelone. Les Allemands ont établi leur « siège » à Lagos, situé sur la côte de l’Algarve, où ils passeront la nuit jusqu’à jeudi, un jour avant le choc des quarts de finale.

Le club a pris des mesures de sécurité exceptionnelles au niveau de la santé, à la fois lors de voyages au Portugal et dans les installations où ils séjourneront, en raison de la pandémie de coronavirus.

Hans-Dieter Flick il a voulu isoler ses joueurs pour préparer soigneusement le match nul face au Barça, loin de la pression de l’opinion publique. Celui qui parvient à l’emporter sera sans aucun doute l’un des favoris du pari et sur la côte de l’Algarve il recherche l’environnement idéal pour travailler sur les derniers détails.

LA LISTE COMPLÈTE

L’entraîneur a envoyé les joueurs suivants au Portugal: Neuer, Hoffmann et Ulreich comme gardiens de but: Pavard, Odriozola, Süle, Boateng, Javi Martínez, Lucas Hernández, Alaba, Arrey-Mbi et Davies comme défenseurs; Perisic, Thiago, Goretzka, Tolisso, Coutinho, Kimmich, Tillmann, Cuisance et Musiala comme milieux de terrain; et Lewandowski, Gnabry, Müller, Coman, Batista-Meier et Zirkzee, comme attaquants.