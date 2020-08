19/08/2020

Le Bayern a publié un message avant le match de demi-finale de la Ligue des champions contre l’Olympique de Lyon qui se jouera ce soir à partir de 21 heures.

Les Allemands viennent au match après avoir humilié le Barça en quarts avec un résultat historique, 2-8, qui a provoqué une grave crise dans l’entité Blaugrana. On dit qu’il n’y a qu’une chose pire dans le sport que de ne pas savoir perdre: ne pas savoir gagner. Et c’est ce que le Bayern a montré avec l’image qui accompagne le tweet publié.

Nous sommes de retour dans le rouge ce soir pour #OLFCB! ⚪ # MissionLis6on #UCL #MiaSanMia pic.twitter.com/Z3dVHYSvu8 – FC Bayern München espagnol (@FCBayernES) 19 août 2020

Et le fait est que le texte qui accompagne la photographie n’a rien d’étrange: « On revient au rouge ce soir pour #OLFCB ». Rédigé en espagnol et sur le profil dans la même langue du club allemand sur Twitter, Il est évident que l’image de la chemise de Javi Martínez, qui porte le numéro 8, n’est pas le fruit du hasard. Il y a beaucoup de fans de Blaugrana qui ont été ennuyés par le message et l’ont fait savoir avec leurs commentaires dans le même tweet.