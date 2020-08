Nous savons maintenant à quoi ressemblera la saison de Premier League 2020-21. Attachez-vous, car cela va être un sacré voyage.

C’est non-stop après le coup de pied du premier ballon le week-end du 12 septembre, avec seulement quatre midweeks de rechange jusqu’à la finale de la Ligue des champions le 29 mai. Et tous ces midweeks seront nécessaires pour les matches de Premier League réorganisés. Le calendrier devrait être publié avant le 21 août, mais une date définitive n’a pas encore été fixée.

2 Liés

Avec le premier mois de la saison perdu en raison de la pandémie de coronavirus et l’Euro 2021 commençant le 11 juin, les clubs de Premier League – en particulier ceux de la compétition européenne – sont confrontés à un calendrier implacable.

Les sept équipes d’Europe n’auront pas de milieu de semaine de rechange possible avant les quarts de finale de la Coupe Carabao le 22 décembre, la Ligue des champions et la Ligue Europa se déroulant sur six dates consécutives en milieu de semaine pour le football de club d’octobre à décembre.

Les premiers tours de la Coupe Carabao étant disputés tôt, cela signifie que les 13 clubs non européens n’auront pas de football en milieu de semaine du début octobre au milieu de la semaine du 15 décembre. Et cela pourrait s’avérer révélateur dans la seconde moitié de la saison où la fatigue peut s’installer.

– Vous n’avez pas ESPN? Accéder immédiatement

Ce sera particulièrement difficile pour Tottenham Hotspur, qui devra négocier trois tours de qualification de la Ligue Europa pour se rendre en phase de groupes et espérer ne pas faire face à des voyages au long cours vers l’Azerbaïdjan et l’Ukraine.

Ici, nous expliquons comment la saison se déroulera.

Combien de tours la Premier League avait-elle besoin de reprogrammer?

La Premier League avait effectivement besoin de trouver de l’espace pour cinq tours de matchs, quatre qui devaient être joués en août plus un à Noël en raison de la façon dont les dates tombent par rapport à la saison dernière.

Comment la Premier League a-t-elle composé ces tours?

DATES CLÉS 2020-21

Finale de la Ligue Europa 21 Finale de la Ligue des champions 23 Bouclier communautaireAug. 29UEFA Nations LeagueSept. 4-9 Début de la Premier League 12La Liga commence le sept. 12Bundesliga commence le sept. 18La série A commence le sept. 19La fenêtre de transfert se fermeOct. Début de la phase de groupes 5UCL Début de la phase de groupes du 20UEL 22

1. La saison se déroulera une semaine plus tard. Alors que la finale de la FA Cup sera également disputée le Gameweek 37, le milieu de semaine suivant est ouvert à tous les matchs de rattrapage à jouer également.

2. Un tour de Premier League est prévu le 23 janvier, le même week-end que la quatrième manche de la FA Cup. En faisant la demi-finale de la Coupe Carabao en une seule jambe pour cette saison, cela libère le milieu de semaine suivant pour terminer tous les matchs de championnat qui n’ont pas pu avoir lieu en raison des matches de quatrième tour, dont il y aura probablement beaucoup

3. Le les vacances d’hiver ont été abandonnées. Une semaine de match séparée (18a, 18b) aura lieu en janvier, répartie sur deux midweeks. Cela crée un week-end supplémentaire pour la semaine de match 24 en février.

4. FA Cup troisième et quatrième tour les rediffusions ont été supprimées. Cela libère le milieu de la semaine du 19 janvier, généralement des rediffusions de troisième tour, pour la semaine 18b. Il ouvre également le milieu de la semaine du 2 février, qui serait généralement réservé aux rediffusions du quatrième tour et à la première moitié de la pause hivernale.

5. Un ronde supplémentaire en milieu de semaine est ajouté le 11 mai.

Cela signifie-t-il qu’il y a plus de rondes en milieu de semaine?

Oui. Il y a deux tours supplémentaires en milieu de semaine (2 février, 11 mai) et la plupart des matchs programmés le week-end du quatrième tour de la FA Cup seront remis en milieu de semaine.

Pourquoi y a-t-il un tour 18a et 18b?

L’accord télévisé de la Premier League prévoyait une semaine fractionnée pour la diffusion, ce qui faisait partie de la pause hivernale et permettait aux 10 matches d’être diffusés en direct au Royaume-Uni. En déplaçant la «pause hivernale» à des midweeks consécutifs en janvier, probablement avec des heures de coup d’envoi décalées, cela permet à ce contrat d’être rempli.

Les équipes seront-elles encore autorisées à effectuer cinq substitutions?

Non, les clubs de Premier League ont voté contre cela, donc seulement trois remplacements seront autorisés.

Comment la FA Cup a-t-elle changé?

Hormis l’abolition de toutes les rediffusions pour cette saison, peu de choses ont changé. La finale aura lieu une semaine plus tôt et il y aura des matchs de Premier League ce même week-end, pour la première fois depuis 2013.

Comment fonctionnera la Coupe Carabao?

Les 13 clubs de Premier League qui ne sont pas en Europe se joindront au deuxième tour dans la semaine du 15 septembre. Les sept autres clubs rejoindront le milieu de semaine suivant, au troisième tour.

Au moment de la trêve internationale d’octobre, il ne restera plus que huit équipes dans la Coupe Carabao et sept matchs à jouer. La pression sur la liste des matchs de la Coupe Carabao n’est pas aussi forte qu’on pourrait le penser.

Comment Tottenham va-t-il jouer dans la Coupe Carabao?

Tottenham Hotspur doit rejoindre la Coupe Carabao la semaine du 22 septembre, la même semaine où ils doivent disputer un troisième tour de qualification de la Ligue Europa. Ils devraient également être en action européenne la semaine suivante, également réservée à la quatrième manche de la Coupe Carabao.

Cela n’a pas encore été confirmé, mais il semble probable que les Spurs devront soumettre une équipe des moins de 23 ans pour les premiers tours de la Coupe Carabao, comme Liverpool l’a fait la saison dernière quand ils ont été doublés avec la Coupe du monde des clubs. Leurs enfants ont cependant perdu 5-0 contre Aston Villa en quarts de finale.

Jose Mourinho n’aura pas le temps de se reposer tout au long de cette saison. .

Et si Man City ou Man United participaient à la Super Coupe de l’UEFA?

Les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa se rencontreront à Budapest le 24 septembre, alors l’un des deux, ou les deux, Manchester City ou Manchester United pourraient être en action européenne et, comme les Spurs, doivent affronter une équipe U23 dans la Coupe Carabao.

Man City ou Man United commenceront-ils la saison en retard?

Il a été rapporté que si City ou United atteignaient les demi-finales en Europe, ils commenceraient la saison de Premier League 2020-21 avec au moins une semaine de retard. Comme la Coupe Carabao a été programmée pour les trois seules midweeks gratuites en 2020, cela signifie que les clubs ont peu de chances de se rattraper.

Une option est de jouer le jeu de rattrapage en même temps qu’une cravate de la Coupe Carabao. Ils pourraient également être programmés pour affronter des équipes qui ne sont pas en Europe et espérer utiliser les midweeks de la Ligue des champions en février et mars, mais si l’une ou l’autre des équipes rejoignait la Ligue Europa, il n’y aurait pas de date de rechange. Ils pourraient également jouer à leur rendez-vous gratuit pour 18a ou 18b.

Et la Coupe du monde des clubs?

Dans l’état actuel des choses, la finale de la Coupe du monde des clubs de décembre doit avoir lieu au Qatar cette année. Si Man City devait gagner la Ligue des champions, cela devrait les exclure des tours 13 et 14 des matches de Premier League et il y aurait de vrais problèmes pour trouver une nouvelle date pour les jouer, si City progressait en Ligue des champions.

Cependant, la Copa Libertadores ne sera pas terminée avant janvier, donc les champions continentaux sud-américains seront inconnus avant la date prévue de la Coupe du monde des clubs. D’autres confédérations prévoient toujours de terminer avant décembre. Il reste à voir si la FIFA sera réellement en mesure de poursuivre la compétition comme prévu.

Les équipes de Premier League peuvent-elles jouer les soirées européennes?

Oui, l’UEFA a assoupli la règle qui empêche le football national de haut niveau d’être joué en même temps que les matchs de Ligue des champions et de Ligue Europa. Cependant, cela n’offre pas de solution si une équipe qui doit jouer un match réarrangé est en compétition européenne.

Pourquoi y a-t-il quatre pauses internationales?

Il y a huit dates de matches internationaux pour les trois pauses en 2020: 2 en septembre et 3 en octobre et novembre. Il y a six tours de matches de l’UEFA Nations League, qui aideront à former le classement pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde le 29 novembre et fourniront deux équipes pour les éliminatoires de la Coupe du monde de l’UEFA. Il y a également deux dates pour les éliminatoires de l’Euro 2020, lorsque d’autres nations peuvent disputer des matches amicaux internationaux.

La date de mars voit les deux premiers tours de qualification pour la Coupe du monde.

Quelque chose d’autre pourrait-il mal tourner?

Si un club arrive à la fois à la FA Cup et à la finale de la Carabao Cup et atteint les demi-finales en Europe, il n’y a pas assez de midweeks de rechange pour rattraper les matches manqués de la Premier League. C’est généralement le cas, et Man City était sur une trajectoire de collision la saison dernière avant que la pandémie de coronavirus ne mette le football en pause.

De plus, avec un calendrier aussi serré, il y a peu de marge de manœuvre si un hiver rigoureux entraîne de nombreux report de matchs.

Et, bien sûr, le coronavirus pourrait rendre le calendrier à nouveau impossible.