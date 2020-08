Lionel Messi et Barcelone affrontent le Bayern Munich pour une place en demi-finale de la Ligue des champions (Photo: .)

Le chef du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, est convaincu qu’Alphonso Davies a la capacité et le rythme de «prendre soin» de Lionel Messi avant le match de quart de finale de la Ligue des champions avec Barcelone vendredi soir.

Le joueur de 19 ans s’est imposé comme l’un des jeunes les plus excitants du football européen après avoir accumulé trois buts et sept passes décisives dans toutes les compétitions de l’arrière gauche du Bayern cette saison.

Et Davies a prouvé qu’il y avait plus dans son jeu que de faire des ravages avec sa vitesse fulgurante, impressionnant quand le Bayern a dû creuser profondément sur le pied arrière.

Davies est considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents d’Europe (Photo: .)

Mais l’adolescent fait face à son test le plus difficile à ce jour contre sans doute le plus grand joueur que le monde ait jamais vu lorsque les champions allemands affrontent le Barca à l’Estadio da Luz de Benfica.

Interrogé sur le match alléchant, Rummenigge a déclaré à Sky Germany: « Si Messi apparaît à ses côtés, Alphonso prendra soin de lui.

«Ce sera une tâche difficile mais intéressante.

«Il n’a pas vraiment été dépassé ou dribblé cette saison.»

Rummenigge est confiant dans les chances du Bayern avant le quart de finale (Photo: .)

Il a ajouté: «Mais nous avons aussi une excellente équipe.

«Je pense que nous devons entrer dans le jeu avec respect et avec une pointe d’humilité, mais sans aucune crainte.»

«Barcelone est Messi depuis plus de dix ans. C’est un joueur qui a dominé une décennie comme probablement le meilleur joueur du monde.

«Barcelone vit de Messi. Nous devons voir que nous prenons son contrôle et son influence hors du jeu. »

Plus: Ligue des champions



Davies insiste sur le fait qu’il est «excité» et préparé à la tâche ardue de marquer Messi à Lisbonne.

« Je le regardais toujours et maintenant je le trouverai contre moi, mais je ne penserai qu’à jouer comme je le sais, je ne changerai rien et j’espère faire de mon mieux », a déclaré le jeune sur le site officiel de l’UEFA.

«Nous savons que c’est un grand joueur, donc nous ne pouvons qu’essayer.

«Ce sera un match incroyable. Je suis très excité, mais je suis sûr que ceux qui le regardent le seront aussi. »

