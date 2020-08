Une saison sauvage et décevante s’est terminée sur une note positive pour Sebastian Soto.

L’international américain de la jeunesse a terminé son transfert à Norwich City mardi, lui permettant de quitter ce qui était devenu une situation difficile avec 2. Bundesliga Hanovre 96. Parce que Soto n’était pas admissible à un permis de travail, un prêt est nécessaire, et doit encore être complètement éliminé. Mais Soto est heureux de s’accrocher aux Canaries.

« Je suis vraiment honoré et heureux et excité que ce soit ma prochaine étape », a déclaré Soto à ESPN par téléphone. « Et le chemin qui [Norwich] m’avait parlé et le plan qu’ils ont pour moi était tout simplement génial. J’étais tellement attiré par ça. Norwich a une si bonne histoire avec les jeunes joueurs. «

Après une campagne 2018-2019 qui a vu Soto, 20 ans, entrer dans la première équipe de Hanovre et marquer quatre buts pour les États-Unis à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, le natif de Carlsbad, en Californie, espérait faire encore plus de progrès en 2019 -20.

Mais une confluence de facteurs a entraîné une saison perdue. Le refus de Soto de signer un nouveau contrat combiné à la compétition habituelle pour les places signifiait que les minutes de la première équipe allaient être difficiles à trouver. Cela s’est donc avéré, car il n’a fait que deux apparitions en début de saison qui ont totalisé 16 minutes. Mais même le temps de jeu avec l’équipe de réserve était rare, Soto ne disputant que trois matches dans le Regionalliga de quatrième niveau.

« Je pense que tout ce que je peux dire sur la saison dernière, c’est que tout cela est une expérience, mec », a-t-il déclaré. « Je suppose que c’est comme ça que le football est. Je dois juste apprendre de ce qui s’est passé, et rien contre Hanovre ou quoi que ce soit, mais je dois juste regarder en avant. »

En plus de ces déceptions, la pandémie COVID-19 a signifié que la saison de la ligue a été interrompue pendant un certain temps et que les Jeux olympiques ont été retardés d’un an. Les matchs de Tokyo ont été considérés comme un moyen de sauver une saison décevante. Avec cette opportunité retardée, le maintien de quelque chose de proche de la forme physique était un défi immense.

« Je pense que, en particulier les gens qui sont proches de moi, savaient que je faisais beaucoup de choses par moi-même parce que je savais que l’avenir allait arriver et je savais que quelque chose de nouveau allait arriver, alors je devais être prêt », a-t-il déclaré.

« [COVID-19] était juste quelque chose d’imprévisible. C’est dur d’être un athlète et d’avoir une longue pause comme ça. Mais heureusement en Allemagne, ce n’était peut-être pas aussi long que peut-être d’autres nations et nous y sommes revenus, et nous avons pu terminer la saison allemande. En même temps, j’en ai profité pour rester en forme, rester aussi vif que possible à l’approche de la nouvelle saison, car c’est juste que tout est venu très vite pour être honnête. «

Le déménagement à Norwich, à première vue, semble loin d’être optimal. Les Canaries ont terminé à la dernière place et ont été relégués de la Premier League cette saison, et l’incapacité de Soto à obtenir un permis de travail signifie qu’il devra immédiatement quitter Carrow Road et rejoindre un autre club européen en prêt.

Le déménagement de Sebastian Soto à Norwich City donne à la jeunesse internationale des États-Unis une chance de repartir à zéro. Photo de Stuart Franklin / Bongarts / .

Mais Norwich a réussi à développer de jeunes joueurs et a eu recours à des prêts pour donner de l’expérience aux joueurs, avec Todd Cantwell (à Fortuna Sittard) et Ben Godfrey (à Shrewsbury Town) les exemples les plus notables. Compte tenu des minutes limitées que Soto a vues cette saison, le temps de jeu est de la plus haute importance à ce stade de sa carrière.

« Toutes les conversations ont été extrêmement positives, du directeur sportif aux entraîneurs, en passant par tout le monde au club, tout le personnel était vraiment positif », a-t-il déclaré. «Et je pense que la chose la plus importante qu’ils m’ont dite, c’est que j’avais besoin d’acquérir de l’expérience, et c’est ce à quoi sert ce prêt, finalement.

Tirer le meilleur parti de son sort de prêt a encore plus de poids qu’il ne le pourrait autrement. Avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne en janvier, on s’attend à ce que les règles d’obtention d’un permis de travail deviennent moins strictes. Au moins, les joueurs de l’UE ne se qualifieront pas automatiquement pour un permis de travail, ce qui en fera un terrain de jeu plus équitable.

Soto a joué sur l’aile au début de sa carrière de jeune, seulement pour le directeur de l’académie de Real Salt Lake, Martin Vasquez, pour le convertir en avant-centre. Il a joué dans cette position depuis, et en dehors du mouvement du ballon, sa capacité à se lier avec ses coéquipiers et à terminer ses chances – comme il l’a fait contre la France à la Coupe du monde U-20 – l’a maintenu à cet endroit. . Cela ne semble pas susceptible de changer avec Norwich.

« Je pense qu’ils me voient comme un attaquant, mais ils veulent aussi profiter du fait que j’ai de bons pieds et que je vais dans de bons espaces », a déclaré Soto. « Mais au final, ils me voient comme quelqu’un qui va marquer des buts. »

Après une saison difficile, Soto a hâte de saisir à nouveau cette opportunité.