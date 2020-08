Y a-t-il un autre manager qui transforme les huitièmes de finale de la Ligue des champions en une bataille existentielle pour son âme, tout comme Pep Guardiola?

La seule fois où Manchester City semblait susceptible de gagner le quart de finale de samedi contre Lyon, c’était quand ils se ressemblaient: un sort dominant de 20 minutes en seconde période qui a coïncidé avec l’abandon par Guardiola d’une forme inconnue 3-5-2 au profit de leurs quatre arrière conventionnels. , un somptueux égaliseur Kevin De Bruyne et une pression concertée par la suite. Pourtant, City a pris du retard en raison du conservatisme précoce de Guardiola et ils ont été éliminés de la compétition en raison de la révélation par Lyon des vulnérabilités défensives qu’il cherchait jusqu’à présent à protéger avec sa formation initiale.

Pas étonnant que Guardiola ait l’air si exaspéré ces nuits-là.

– Man City 1-3 Lyon: l’équipe de Guardiola sort de la Ligue des champions

– Notes de Man City: Sterling, Laporte 5/10 dans une défaite de choc

Guardiola et Manchester City tenteront sûrement un jour de remporter la Ligue des champions selon leurs propres conditions, en donnant la priorité au football expansif et fluide qui submerge tant d’adversaires plus faibles. La nécessité de faire quelque chose de différent contre de meilleurs adversaires sur la plus grande scène est apparemment une pensée qui consomme Guardiola sur une base annuelle.

1 Liés

Depuis que Chelsea a agressé son équipe de Barcelone sur le point de remporter la couronne 2012, Guardiola a faibli sous le poids de l’attente de livrer le trophée de la Ligue des champions, une attente renforcée par la suprématie nationale dont il jouissait au Bayern Munich et avec City.

Un avertissement est venu sous la forme des deux rencontres de phase de groupes avec Lyon la saison dernière, alors que l’équipe de Ligue 1 a gagné au stade Etihad et n’a été refusée qu’un doublé par l’égalisation tardive de Sergio Aguero, assis en profondeur et contre-attaquant avec un effet dévastateur. Maxwel Cornet a marqué dans les deux matches et il a marqué le match d’ouverture ici, profitant de l’erreur de position de Kyle Walker en jouant Karl Toko Ekambi en jeu. Eric Garcia a bien fait pour s’attaquer à Ekambi mais le ballon lâche est tombé à Cornet et il a superbement bouclé une finition basse devant Ederson de l’extérieur de la zone.

Walker et Guardiola ont échangé des mots passionnés sur la ligne de touche au début de l’enquête. L’international anglais était l’homme du match contre le Real Madrid, mais ici, il avait l’air perdu entre jouer son jeu naturel et celui que Guardiola demandait. Il n’était pas seul.

La tactique de Pep Guardiola était encore une fois trop compliquée et trop radicale contre Lyon, lorsque la meilleure chance de Man City était simplement de jouer son meilleur match au lieu de s’adapter pour contrer ses adversaires. Alex Livesey – Danehouse / .

Ce n’est que 11 minutes après le redémarrage que Guardiola a finalement décidé d’abandonner la stratégie de mise en miroir du système lyonnais. Il semble presque étranger de décrire City comme manquant de créativité, mais dans une première moitié notable uniquement pour les raids sporadiques de Raheem Sterling et un passage magique de De Bruyne, l’introduction de Riyad Mahrez a fait ressembler à City presque immédiatement leur ancien moi.

Ils passèrent lentement les vitesses, mais sans atteindre la vitesse maximale. Lyon a commencé à se fatiguer. De Bruyne a grandi en influence et son égaliseur est venu grâce à une finition cool de la réduction de Sterling. Mais juste au moment où il est apparu qu’un deuxième but de City était inévitable, ils ont implosé. Garcia a perdu la possession à bon marché, Houssem Aouar a rapidement libéré le remplaçant Moussa Dembele, mais seulement après qu’Ekambi ait laissé le ballon passer entre ses jambes depuis une position de hors-jeu.

Il semblait également qu’il y avait eu un contact entre Dembele et Garcia, essayant désespérément de récupérer, avant que l’attaquant n’éclate pour marquer, mais l’arbitre néerlandais Danny Makkelie a donné le but et VAR n’a pas argumenté le contraire. Les joueurs de la ville ont protesté, mais ce n’était pas le même niveau de controverse que lors de la défaite de la saison dernière contre Tottenham. Les erreurs individuelles comptaient pour beaucoup plus. À peine 59 secondes avant que Dembele ne frappe, Sterling a raté un but ouvert sur le centre de Gabriel Jesus. Garcia aurait dû faire mieux dans la préparation du premier but de Dembele et son deuxième devait tout à Ederson qui a fait un tir apprivoisé d’Aouar pour lui donner un tap-in.

Les managers ne peuvent être tenus responsables des erreurs individuelles. Ils devraient cependant être tenus responsables de présider des performances où l’impact de ces erreurs n’est pas atténué en créant une pléthore de chances, en particulier une équipe généralement aussi créative que City. Une fois de plus, City tombe en quart de finale, une barrière qui devient aussi psychologique à surmonter que physique. La Ligue des champions reste le Saint Graal pour City et son manager, apparaissant à la fin d’une ascension toujours plus raide à chaque saison qui passe.

La recherche de Guardiola remonte à neuf ans; prendre la défaite de la saison dernière contre les Spurs alors qu’il était trop défensif au match aller, emballant le milieu de terrain contre Liverpool et, lorsqu’il était à la tête du Bayern, homme à homme marquant Barcelone ou optant pour une attaque totale contre le Real Madrid. Il peut être difficile de remettre en question Guardiola, sera tout ce qu’il a réalisé dans le jeu, mais les composants sont trop familiers pour ne pas susciter de critiques dans sa direction.

jouer

1:16

Craig Burley dit que Pep Guardiola doit trouver un moyen de résoudre les problèmes défensifs avec ses équipes.

« Un jour, nous briserons cet écart par rapport aux demi-finales », a-t-il déclaré après le match. «Dans les 20, 25 premières minutes, nous avons eu du mal à trouver des espaces pour attaquer.

« La seconde mi-temps s’est bien passée – nous étions là. J’avais le sentiment que nous étions meilleurs. Il faut être parfait dans cette compétition. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, mais ce n’était pas suffisant. Nous avons fait des erreurs dans les box. dans les moments clés, nous avons eu du mal à trouver nos espaces d’attaque.

« Nous avons commis des erreurs dans les deux cases à des moments clés. Ce que nous avons fait, c’est essayer de couvrir nos points faibles par rapport à leurs points forts. C’est pourquoi. Les 15-20 premières minutes de la 1ère mi-temps ont été magnifiques. Nous avons eu du mal à trouver nos places. attaquer. »

Guardiola a décrit cette défaite 4-0 face au Real Madrid en avril 2014 comme « la plus grande f — up de ma vie d’entraîneur ».

Étant donné que Lyon avait enregistré son pire résultat en championnat en 23 ans et était resté près de cinq mois sans football de compétition avant la semaine dernière, la défaite de samedi n’est probablement pas loin derrière.