Enrique Cerezo, président de la Athlète de Madrid, a accordé une interview au journal ‘As’ avant de se mesurer à Leipzig en quarts de finale de la Ligue des champions à Lisbonne. Le président du colchonero a commenté les options de son équipe pour lever le « orejona », a évalué les deux points positifs pour COVID-19 dans l’équipe de rojiblanca et a également analysé la difficile adaptation de Joao Félix à la peinture de Simeone. Cerezo estime que le football doit à l’Atlético une Ligue des champions et veut que ce soit l’année où ils peuvent enfin toucher la gloire.

08/12/2020

On à 09:58

CEST

.

Voici quelques-unes des phrases les plus remarquables d’Enrique Cerezo:

Correa et Vrsaljko: « C’est dommage qu’Ángel et Sime ne puissent pas être avec nous à Lisbonne, mais l’important est que, heureusement, ils vont bien et sans symptômes. Leurs proches ont également été testés négatifs. J’espère qu’ils guérissent le plus vite possible. Ils sont très important pour l’équipe. «

Joao Félix: « Lorsque vous rejoignez une équipe dès la première année, ce n’est jamais facile. João Félix a dû s’adapter à l’Atlético, à Simeone, à ses coéquipiers, à la Liga … Et il n’a pas connu une mauvaise saison. Il a eu une campagne cohérente avec leur situation: un nouveau pays, une nouvelle équipe, des coéquipiers différents… ».

Des champions: « Nous avons disputé trois finales et en raison de diverses circonstances, nous n’avons pas pu les gagner. Le football nous doit une Ligue des champions et j’espère que ça y est. Le football est comme ça, nous avons eu la Ligue des champions trois fois en main, mais au dernier moment elle nous a quittés. »

Opportunité historique: « Je pense que oui. C’est comme quand la première ligue se jouait avec les trois points pour la victoire et que nous étions champions. Maintenant, quelque chose de similaire se produit, ils ont changé de lieu pour jouer la finale et après tous les problèmes, ce serait incroyable de pouvoir donner une grande joie à nos fans. Mais je demande à nos fans d’être patients. Des rivaux durs nous attendent, ce sera difficile, mais nous devons toujours attendre le meilleur de notre équipe. «