Gerard Pique a réagi à la défaite «embarrassante» de Barcelone face au Bayern Munich (Photo: Movistar)

Gerard Pique a qualifié la défaite 8-2 de Barcelone face au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions de «embarrassante» et de «honteuse».

Les géants espagnols ont été complètement surclassés par le Bayern, champion de Bundesliga, vendredi soir et Pique admet que la défaite était inacceptable.

Il a dit: «J’ai mal. Nous sommes tous. Nous ne pouvons pas rivaliser comme ça.

«C’est très, très difficile à supporter. Rien de plus ne vaut la peine d’être dit. Le club a besoin de changements. Pas seulement les joueurs, je ne veux désigner personne.

«Mais le football est un sport où le changement est constamment nécessaire. Nous devons changer la dynamique dans laquelle nous nous trouvons car je pense que nous venons tout juste de toucher le fond.

«Nous devons regarder autour de nous, nous devons avoir confiance que les gens feront les bonnes choses pour le club. Est-ce la fin d’une époque, je ne suis pas sûr.

Le Bayern a battu le Barca en quarts de finale de la Ligue des champions (Photo: .)

«Mais je sais que nous devons accepter d’avoir touché le fond. Pas seulement les joueurs mais, en tant que club, nous ne sommes pas sur la bonne voie.

«Nous avons eu des années de succès, mais nous n’avons pas remporté le championnat et nous n’avons pas gagné en Europe et nous devons concourir. Vous l’avez vu sur le terrain et c’est aujourd’hui inacceptable.

«Si je dois y aller pour changer les choses, je serai le premier à accepter cela. C’était un jeu horrible… c’est une sensation terrible. C’est honteux. Structurellement, nous avons besoin de changements à tous les niveaux. »

Les buts d’Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski et les accolades de Thomas Muller et Philippe Coutinho ont vu le Bayern écraser Barcelone.

«Merci pour l’homme du match, mais 12 ou 15 joueurs l’ont mérité!» « C’est une grande déclaration, mais la demi-finale débute 0-0. » Thomas Muller garde les pieds sur terre après une performance record contre Barca 🠙 Œ 🎠™ @ TheDesKelly # Club2020 pic.twitter.com/pSbwHgu1Eo – Football sur BT Sport # Club2020 (@btsportfootball) 14 août 2020

L’entraîneur du Barca, Quique Setien, a ajouté: «C’est une défaite extrêmement douloureuse.

«Nous avons plutôt bien commencé mais la puissance des adversaires, dans de nombreuses phases du jeu, nous a dépassés.

«Je ne vais pas parler de ce dont le club a besoin. Je suis ici depuis quelques mois seulement.

Plus: Football



«Si Gerard Pique dit qu’il est temps de grands changements, ses propos auront de l’importance. Il est temps pour nous de revoir et de prendre les décisions nécessaires pour l’avenir.

«Je pense qu’à l’heure actuelle, il est trop tôt pour se demander si je reste au club ou non. La réalité est que cela ne dépend pas de moi.

«Cela vaut la peine que nous travaillions tous sur ce qui est important et considérons un large éventail de choses qui correspondent à une défaite de cette importance et qui est si douloureuse.»

