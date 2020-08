Frank Lampard espère voir son équipe de Chelsea démarrer la saison prochaine (Photo: .)

John Barnes s’attend à ce que Chelsea termine troisième ou quatrième de la Premier League la saison prochaine et doute que l’équipe de Frank Lampard dépasse Liverpool ou Manchester City.

Les Blues ont battu les Wolves le dernier jour de la saison pour se classer parmi les quatre premiers dans l’élite, terminant à égalité de points avec Manchester United.

Liverpool a remporté le titre avec style et Manchester City a terminé 15 points d’avance sur United et Chelsea.

La récente activité de transfert de Chelsea – ils ont déjà signé cet été Hakim Ziyech et Timo Werner – a fait naître l’espoir d’un défi au titre à Stamford Bridge.

Mais l’ancienne star de Liverpool et de l’Angleterre, Barnes, pense que l’équipe de Lampard aura encore du mal à suivre le rythme des champions en titre de Liverpool et de Man City de Pep Guardiola.

Il a déclaré à BonusCodeBets: « Je pense vraiment que Chelsea peut à nouveau se battre pour le top quatre la saison prochaine, mais je ne pense pas nécessairement qu’ils peuvent encore défier Manchester City et Liverpool.

«Cependant, ils deviendront plus compétitifs et se rapprocheront des deux meilleures équipes de la Premier League avec les signatures qu’ils ont faites.

«La signature de Ziyech, Werner et potentiellement plus est clairement une indication claire que Chelsea est là pour concourir la saison prochaine.

«Je suis sûr qu’ils seront à nouveau parmi les quatre premiers, mais je ne pense pas qu’ils seront prêts à faire un pas pour la première ou la deuxième place de la ligue pour le moment.»

Lampard est retourné à Chelsea l’été dernier après le limogeage de Maurizio Sarri et a été largement impressionné lors de sa première saison, sa jeune équipe atteignant la finale de la FA Cup et les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

À propos du manager de Chelsea, Barnes a ajouté: «Frank Lampard a fait un travail décent cette saison.

«Il y avait beaucoup de pression sur lui, en particulier avec l’interdiction de transfert, donc je pense qu’il a bien fait.

L’ancienne star de Liverpool et de l’Angleterre John Barnes (Photo: .)

«Je ne pense pas nécessairement qu’il devrait être là-haut en tant que manager de la saison. Il n’ya qu’un seul entraîneur de la saison et c’est Jurgen Klopp.

«Mais cela ne veut pas dire que je ne pense pas qu’il ait fait du bon travail au cours de la dernière saison.

« La façon dont Lampard s’est conduit a été excellente, compte tenu de nombreux problèmes auxquels il a dû faire face au début de la saison, y compris l’interdiction de transfert. »

