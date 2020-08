Dire au revoir a été plus difficile que ne le pensait Luca de la Torre. Le milieu de terrain de 22 ans avait passé les sept dernières années avec Fulham alors qu’ils rebondissaient entre la Premier League et le championnat de deuxième niveau. Il a débuté dans l’académie de l’équipe à l’âge de 15 ans et est diplômé de la première équipe, mais avec le temps de jeu limité, De la Torre a décidé qu’il était temps de couper le cordon, assurant un transfert vers le haut de gamme néerlandais Heracles Almelo. .

Lorsqu’un joueur passe autant de temps au même endroit, les racines sont profondes et ces attachements s’étendent également aux joueurs et au personnel.

« C’était une réunion émouvante. Je ne pensais pas que ça allait être si difficile », a déclaré De la Torre à ESPN par téléphone. « Le dernier jour a été assez difficile pour moi parce que je joue avec certains de ces gars depuis cinq ou six ans. Et je pense qu’ils étaient tous heureux pour moi parce qu’ils pensaient tous que c’était une bonne décision. Nous l’avons été. en parler pendant un certain temps avant. Je ne me vois pas vraiment comme un gars super émotif. Cela vous surprend en quelque sorte. «

Malgré son manque de temps de jeu – De la Torre n’a disputé que 14 matches de championnat et de coupe avec la première équipe pendant son séjour à Craven Cottage – il gardera des souvenirs indélébiles. Il y a eu les deux promotions en Premier League, son premier but professionnel contre Millwall en Coupe de la Ligue, ainsi que le fait de figurer sur la liste des joueurs lorsque Fulham était en Premier League.

« J’ai gardé ce maillot de match avec le badge de la Premier League dessus. C’était spécial », a-t-il déclaré.

Pourtant, De la Torre était prêt pour un déménagement. Il est à un moment de sa carrière où il ne suffit plus de simplement s’entraîner avec des joueurs talentueux. Avec Fulham dans une position où il recherchait une promotion ou essayait d’éviter la chute en Premier League, obtenir des minutes en tant que jeune attaquant allait être difficile. S’il veut avancer, il doit se rendre sur le terrain, même s’il ne regrette pas son passage avec le club londonien.

«J’y ai encore beaucoup appris», a-t-il déclaré. « Cela va être un grand avantage pour moi dans ma carrière. »

Le besoin de temps de jeu était dans l’esprit de De la Torre depuis un certain temps. Les blessures ont sabordé certaines tentatives précédentes de transfert ou de prêt. Il ne voulait pas aller n’importe où non plus.

« Il s’agissait également de trouver le bon endroit et la bonne prochaine étape », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi je suis vraiment heureux d’avoir eu cette opportunité maintenant. Surtout avec tout ce qui se passe avec le coronavirus et tout ça, c’est une période vraiment incertaine pour beaucoup de joueurs et donc je suis vraiment content de ce mouvement. »

La pandémie de coronavirus a eu un impact sur les joueurs de toutes sortes de manières, bien que De la Torre ait une fenêtre unique sur la lutte contre elle. Sa mère Anne est directrice de la biologie des cellules souches au Conrad Prebys Center for Chemical Genomics du Sanford-Burnham Medical Research Institute à La Jolla, Californie, tandis que son père est professeur au Département d’immunologie et de microbiologie du Scripps Research Institut à San Diego. Il a vu ses parents pour la dernière fois il y a un an, mais il a toujours suivi leurs conseils.

Luca de la Torre, originaire de San Diego, a gravi les échelons à Fulham avant de rejoindre récemment l’équipe néerlandaise Heracles. Pete Norton / .

« C’est bien de pouvoir leur parler, évidemment, car c’est leur domaine et ils en savent beaucoup sur les virus », a-t-il déclaré. «C’est bien qu’ils me disent quoi faire et de quoi s’inquiéter. Et puis ils travaillent aussi extrêmement dur. Mon père travaille directement avec le virus, et il travaille dur chaque jour.

Heracles devrait fournir à De la Torre une plateforme relativement stable. Le club est en Eredivisie depuis 15 saisons et s’est même qualifié pour la Ligue Europa en 2016-17. C’est un joueur offensif polyvalent qui peut jouer sur l’une ou l’autre des ailes ou dans un rôle plus central, donc l’éthos d’attaque de la ligue devrait lui donner l’occasion de mettre en valeur ses compétences. Le club est également dirigé par Frank Wormuth, qui a passé une décennie en tant que manager de l’équipe allemande des moins de 20 ans, De la Torre sera donc sous la tutelle d’un entraîneur avec une vaste expérience dans la gestion de jeunes joueurs.

« La philosophie du club correspond à la philosophie de l’entraîneur », a déclaré De la Torre. « Ils développent des joueurs, donnent des opportunités aux jeunes joueurs, donc c’est vraiment un endroit formidable. »

Vétéran de deux Coupes du monde juniors, le natif de San Diego garde toujours l’espoir de représenter les États-Unis aux Jeux olympiques, qui ont été retardés d’un an en raison de la pandémie. Cela montre peut-être à quel point De la Torre est tombé du radar qu’il n’a pas parlé de son déménagement au manager de l’équipe nationale américaine masculine Gregg Berhalter ni au manager américain U23, Jason Kreis. Mais De la Torre sait que la meilleure façon de se frayer un chemin dans les plans de Kreis est d’obtenir des minutes sur le terrain, et l’entraîneur américain a déclaré à ESPN que tout joueur obtenant un temps de jeu régulier dans une ligue de première division serait considéré.

Les adieux étant terminés, il est temps pour De la Torre de s’installer dans sa nouvelle maison.

« La saison commence à la mi-septembre, donc pour le moment je m’entraîne tous les jours et je mets les pieds sous moi », a-t-il déclaré. « Nous le prenons juste en quelque sorte au jour le jour. »