Lionel Messi est tombé après que Kalidou Koulibaly lui ait donné un coup de pied dans la jambe gauche (Photo: .)

Quique Setien dit que Lionel Messi a subi un «coup féroce» après avoir été frappé à la jambe par Kalidou Koulibaly lors de la victoire de Barcelone contre Naples, mais il s’attend à ce que l’attaquant se rétablisse rapidement.

Les géants catalans ont assuré leur place en quarts de finale de la Ligue des champions après avoir battu Napoli 3-1 (agg 4-2) samedi soir, avec Clement Lenglet, Messi et Luis Suarez sur la feuille de match pour les hôtes du Camp Nou.

Lorenzo Insigne s’est converti du point de penalty pour donner de l’espoir à Napoli à la mi-temps, mais Messi et ses collègues ont conservé leur avantage pour organiser un affrontement alléchant avec le Bayern Munich au prochain tour.

Koulibaly a frappé la jambe de Messi en essayant de dégager le ballon (Photo: BT Sport)

Messi est apparu dans un certain inconfort après que Koulibaly a frappé sa jambe gauche tout en essayant de dégager le ballon alors que le score était de 2-0 et que le personnel médical de Barcelone a couru pour s’occuper de l’attaquant emblématique.

Le Barça aura sans aucun doute transpiré à la vue de l’Argentin sur le terrain, mais il est resté pendant 90 minutes – et Setien a rassuré ses supporters que ce ne sera pas un « gros problème » avant le quart de finale de l’équipe avec le Bayern.

« Lionel a pris un coup assez féroce dans ce défi de Koulibaly », a déclaré le manager de Barcelone.

« Mais je ne pense pas que cela deviendra un gros problème pour lui. »

Les géants de la Liga affronteront le Bayern Munich en quarts de finale (Photo: .)

Le Bayern a réservé sa place au tour suivant avec une victoire complète 4-1 (agg 7-1) contre Chelsea et Setien se réjouit d’une rencontre difficile entre deux des meilleures équipes européennes.

« Le match contre le Bayern sera compliqué, mais nous sommes aussi une excellente équipe », a-t-il ajouté.

«L’équipe a été bonne et nous méritions la victoire.

«Nous avons dépassé les premières minutes et en seconde période, Naples n’a pas créé beaucoup de danger.

Plus: Ligue des champions



«La vérité est que Naples est l’une des meilleures équipes italiennes. On a su réagir à leur départ et ensuite on a fait une bonne première mi-temps.

« Ils ont eu plus d’importance au cours de la seconde période. »

