Les couloirs de l’hôtel Myriad dans le centre de Lisbonne, où le Paris Saint-Germain séjourne depuis bientôt deux semaines, sont pleins de rires. La vie a été bouleversée par la pandémie du COVID-19 et le minitournoi de la Ligue des champions de cette saison ne ressemble à rien de ce qui l’a précédé, mais les joueurs du PSG essaient d’en tirer le meilleur parti.

Le capitaine Thiago Silva, dont la chambre est voisine de Neymar, joue un tour à son coéquipier brésilien et lui fait peur en sortant dans le couloir. Presnel Kimpembe, avec ses danses et ses blagues, et Eric Maxim Choupo-Moting, le héros du retour en quart de finale contre Atalanta, diffusent des ondes positives partout où ils vont. Les vétérans Keylor Navas et Ander Herrera, deux des éléments les plus importants de cette équipe avec leur expérience et leur sagesse, aident à rassembler tout le monde.

La saison dernière, le vestiaire du PSG était plein de divisions. Plus maintenant. Herrera, par exemple, a été celui qui a prononcé les derniers mots d’encouragement dans les groupes avant le coup d’envoi. Cette nouvelle union vient d’une prise de conscience par toute l’équipe, en particulier par les chefs de file Neymar et Kylian Mbappe, que la seule façon de gagner la Ligue des champions était de le faire ensemble. Pas seulement par la brillance individuelle, mais par la force collective.

Depuis qu’ils ont battu le RB Leipzig 3-0 en demi-finale pour atteindre la toute première finale de Ligue des champions du club, les Parisiens sont dans un état d’exaltation. Les scènes de célébration après leur qualification contrastaient fortement avec les scènes de non-célébration des joueurs du Bayern Munich, mais Thomas Tuchel et ses joueurs s’en moquent. Ils aiment exprimer ce qu’ils ressentent.

Dans le passé, cette exubérance a parfois conduit à des problèmes. Il y a eu des affrontements entre les joueurs; entre Leonardo, le directeur sportif, et quelques joueurs; entre Tuchel et Mbappe il y a moins d’un an. Mais ces incidents ne durent jamais. Depuis la victoire contre Leipzig, le mot clé sur lequel l’équipe s’est concentrée est «récupération».

Avant la finale de dimanche, le PSG a eu une journée de repos de plus que son adversaire du Bayern et ils sont en forme et de bonne humeur. Les joueurs ont utilisé des machines à oxygène pour régénérer leur corps, les kinés du club ont travaillé presque toute la journée et la nuit pour masser et soigner leurs muscles, tandis que les deux chefs de l’équipe sont également à Lisbonne, préparant tous leurs dîners. Les lasagnes et le poisson ont été les plats les plus populaires au cours des deux derniers jours.

Le nouveau responsable de la performance du PSG, Maxime Coulerot, a parcouru toutes les statistiques des deux derniers matchs, contre Atalanta et Leipzig, pour voir ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. Contre les Italiens, Neymar était presque imparable, ayant l’air d’avoir un point à prouver, et le PSG aura besoin de son talisman pour briller à nouveau s’il veut vaincre le Bayern. Bien que certains à l’intérieur du club craignent que la pression n’atteigne les joueurs avant la finale de dimanche, la majeure partie de l’équipe a été bonne; pas de stress, pas de problèmes de sommeil ou de blessures.

Lors de la séance d’entraînement de vendredi, Tuchel avait toute son équipe disponible. Le gardien Navas est de retour de la blessure mineure qui l’a vu rater le match de Leipzig et devrait commencer, avec Sergio Rico retombant sur le banc; Le milieu de terrain Marco Verratti est également en forme et devrait figurer, bien que Tuchel prendra une décision tardive sur le fait que l’Italien entre dans le XI.

L’ailier Angel Di Maria, homme du match contre Leipzig et si impressionnant à l’entraînement, a admis qu’il se sentait un peu tendu, mais en tant que l’un des rares de l’équipe à avoir déjà remporté le trophée de la Ligue des champions, il tient à ajouter à sa collection. , après l’avoir remporté avec le Real Madrid en 2014.

Même pour les joueurs confirmés, les nerfs sont compréhensibles: c’est le plus grand match de l’histoire du PSG. De nombreux fans pensent que c’est leur destin de gagner la Ligue des champions cette saison, que c’est écrit dans les étoiles l’année du 50e anniversaire du club. Les circonstances et la préparation du minitournoi de Lisbonne ont été difficiles, mais il y a tellement de détermination parmi les joueurs et leur volonté de gagner les rend plus forts.

Une source a déclaré à ESPN: « Ils sont heureux d’être ensemble, de partager leur vie les uns avec les autres, leurs succès, leurs peurs, leurs problèmes. C’est formidable de voir car cela n’a pas toujours été comme ça. Avec cette unité et cette solidarité, vous pouvez tout réaliser. «

Quand les joueurs se retrouvent dans la chambre de Neymar ou Kimpembe pour bavarder le soir, ou pour écouter de la musique, chanter ou jouer à des jeux vidéo, ils parlent de dimanche et rêvent de finalement soulever le trophée. Ils ne sont que sur le terrain. Le Bayern sera des adversaires coriaces, mais cette équipe du PSG n’a jamais été aussi prête.