« Le premier contact de Thiago est fou ». C’est l’une des nombreuses vertus que Rafinha met en avant de son frère aîné. L’actuel joueur du Barça, qui après avoir terminé le prêt avec le Celta attend de trouver une nouvelle destination permettant au club du Barça d’entrer dans un transfert nécessaire, a accepté l’invitation de ‘France Football’ pour analyser en profondeur les vertus du milieu de terrain du Bayern. Munich, prochain obstacle sur le chemin des Blaugranas en Ligue des champions.

13/08/2020

À 19:36

CEST

.

Rafinha révèle de nombreux secrets d’une famille marquée par le sport et, surtout, par le football. Son père est Mazinho, l’une des figures du Brésil, et son cousin est Rodrigo, actuel attaquant de l’équipe espagnole et de Valence. Dans la longue conversation, il découvre ses premières touches avec un ballon à la maison, dans la cuisine, avec la participation de son père. Déjà alors, Thiago « était un enfant sérieux et très concentré. C’était un adulte avec un corps d’enfant, avec des idées claires. Responsable. »

Une phrase qui l’accompagnera toujours était celle « d’un entraîneur qui avait un père au Celta. Il a vu Thiago rallier alors qu’il n’avait que 10 ans et il a lâché devant tout le monde: » Ce garçon va être footballeur. « Il était déjà différent des autres, il avait l’air. il y avait quelque chose de spécial. » Rafinha admet que « pour être footballeur professionnel, il y a beaucoup d’autres paramètres qui influencent. Quand Thiago avait 15 ans, je n’avais aucun doute que j’allais être footballeur ».

Dans l’interview, le toujours joueur du Barça admet que passer par la Masía était la clé pour les deux frères. «J’ai beaucoup appris, c’était basique de comprendre ce qui se passait sur un terrain de football et cela a fait de moi un meilleur joueur. Dans le cas de Thiago, son apprentissage était plus tactique parce que, fondamentalement, tout le monde a vu qu’il était différent. « Dans la formation du milieu de terrain actuel du Bayern, il était, selon Rafinha, la clé pour coïncider avec Pep Guardiola. « Cela lui a donné la confiance nécessaire pour franchir le pas dont il avait besoin. Quand un entraîneur de sa catégorie, l’un des meilleurs au monde, vous en donne l’opportunité et vous guide, cela ne profite qu’à vous. Plus que de l’accompagner, Cela lui a donné le champ de liberté pour devenir le footballeur qu’il est aujourd’hui. «

Rafinha parle de l’évolution de son frère dans l’équipement de l’équipe. « Aujourd’hui, il est plus un organisateur, mais au début à Barcelone en raison de la qualité qu’il a, il a joué plus haut, à la recherche de la dernière passe. » C’est au Bayern qu’il est devenu un « constructeur », celui qui façonne le jeu « . Cette métamorphose dans le jeu n’enlève aucune vertu. « Techniquement, il est incroyablement bon, il a toujours sa capacité à éliminer l’adversaire avec le ballon sous contrôle intact. Son premier contact est fou. C’est très agréable de le voir jouer parce que techniquement il est beau. »