Pour beaucoup, le Bayern Munich est le grand favori de la finale ce dimanche de la Ligue des champions en finale, il affrontera les Bavarois au Paris Saint-Germain. Mais Déco, qui connaît le football depuis un moment, donne des options aux Français, estime même qu’ils peuvent avoir « un point d’avance », d’autant plus qu’ils ont Neymar Junior et Kylian Mbappé.

22/08/2020

Allumé à 21:42

CEST

Deco prévoit « une belle finale à voir avec deux équipes qui se sont bien sorties avec tout cela de la pandémie, une finale différente après un modèle auquel nous ne sommes pas habitués. Deux grandes équipes arrivent et avec un football de haut niveau ». Le Bayern a été montré intraitable, mais pour l’ancien Azulgrana, ils ont un point faible dont l’équipe de France peut profiter. « Le PSG a des arguments à surprendre. Le Bayern presse très haut, haut, il ne vous laisse pas jouer, mais il laisse aussi des trous et de l’espace à exploiter. Et je pense que quand on a Neymar, Mbappé, ce sont des joueurs qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Il sera intéressant de voir comment le Bayern va le prendre, s’ils vont mettre la pression comme on les a vus faire ou ils seront un peu plus prudents, car avec des attaquants comme le PSG ils peuvent vraiment leur faire du mal », assure-t-il. Déco.

Attendez-vous à une finale avec des «buts» et que vous puissiez opter pour le côté parisien. « Je pense que le PSG, avec Neymar et Mbappé, a un point d’avance sur le Bayern. Ce sera un match difficile & rdquor;, est votre conclusion finale.

« 2-8 était un match parfait pour le Bayern et un match désastreux pour le Barça »

Deco suit de près l’actualité du Barça et reconnaît que le 2-8 contre le Bayern Munich en quart de finale l’a surpris, mais « à cause du résultat ». Et c’est que deux facteurs déterminants se sont réunis: «C’était un match parfait pour le Bayern et désastreux pour le Barça. La vraie différence n’est pas ce résultat, mais le Barça était perçu comme intermittent ces dernières années, capable de faire des choses spectaculaires et de mauvaises choses. bien avec 1-1, il semblait qu’il pouvait y aller, mais il n’était pas capable », a-t-il analysé Déco.