Le Real Madrid a pris contact avec la Juventus et a proposé un accord d’échange gigantesque pour Paulo Dybala impliquant deux stars de la première équipe, selon des informations en Italie.

Malgré une solide campagne nationale, l’équipe de Zinedine Zidane a quitté la Ligue des champions lors de la 16e étape contre Manchester City et agit déjà rapidement pour essayer de remédier à ses problèmes.

Les géants espagnols ont été beaucoup trop dépendants de Karim Benzema pour les buts, leur prochain meilleur buteur étant le défenseur Sergio Ramos avec 11 points – dont la plupart étaient des pénalités.

Selon le média italien SportMediaset, le Real cherche désespérément à renforcer son attaque et a tourné son attention vers Dybala dans le cadre d’un accord qui pourrait dépasser 100 millions d’euros (90 millions de livres sterling).

Afin de réduire la valeur en espèces qu’ils devront payer, le Real a proposé deux joueurs dans le cadre de l’accord: Isco et Toni Kroos.

La Juve n’a guère envie de laisser Dybala partir et a l’intention de résister à l’intérêt du Real, bien qu’elle soit consciente de la nécessité de lever des fonds pour de nouvelles signatures et que cette position pourrait changer.

L’avenir de Cristiano Ronaldo sera la clé de tout accord, avec des informations récentes indiquant qu’il envisageait de quitter l’Italie – si cela devait se produire, la Juve exclurait complètement de laisser Dybala partir également.

Comme le Real, la Juve a quitté la Ligue des champions lors des 16 derniers matchs contre Lyon et a immédiatement réagi en limogeant Maurizio Sarri et en le remplaçant par Andrea Pirlo.

La vision du nouveau manager pour l’équipe pourrait avoir un impact important sur la question de savoir si la Juve est prête à considérer l’offre de Real, Isco et Kroos fournissant la créativité et l’expérience de milieu de terrain qui leur manquaient – bien qu’ils entrent dans les dernières années de leur carrière.

La Juve a presque vendu Dybala l’été dernier à Tottenham, tandis que Manchester United était également intéressé, bien qu’il y ait eu des problèmes importants concernant ses droits d’image.

Le joueur de 26 ans a connu une campagne décente en Serie A, marquant 11 fois et réalisant six passes décisives, bien que son total de buts soit plutôt mis à l’ombre par le but de 31 buts de Ronaldo.

