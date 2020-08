Le duel quart de finale du Ligue des champions de ce mercredi entre Paris Saint Germain et le surprenant Atalanta L’Italien représente un fort choc des styles, résumé par un fait: le Brésilien Neymar junior, le numéro 10 du colosse parisien, avec ses plus de 36 millions d’euros de salaire par an – variables non comprises -, gagne comme toute l’équipe italienne.

Basé sur des investissements millionnaires et des records de dépenses, le PSG est devenu le dominateur absolu du football français et rêve de l’être aussi en Europe, où cependant, sous la nouvelle direction, il n’a jamais dépassé les trimestres, contre un Atalanta qui l’a fait. De la programmation, l’organisation tactique et un travail capillaire pour attirer les talents, sa principale force.

Et c’est que si les salaires des deux modèles sont comparés, la différence est abyssale.

Neymar, pour qui le PSG a battu tous les records de dépenses en 2017 en le signant pour 222 millions d’euros de Barcelone, il a un salaire brut qui dépasse 36 millions d’euros par saison, soit un peu plus de 30 millions net, selon les données fournies par le journal français « L’Equipe « .

Le mieux payé Atalanta sont les Colombiens Duván Zapata et Luis Muriel et l’Argentin Alejandro Gómez, avec un record de base de 1,2 million d’euros net par saison, plus des variables qui leur permettent de toucher 1,8, dans les données publiées chaque année par le journal « La Gazzetta dello Sport « .

Tous les joueurs qui composent l’équipe d’Atalanta accumulent entre 33 et 36 millions d’euros par an, un montant similaire au salaire qui entre chaque cours dans les cases de Neymar, sans compter les variables dont dispose le Brésilien.

Et c’est que le PSG verse également plus de 16 millions net par saison au Français Kylian Mbappé, et près de 11 millions au défenseur brésilien Thiago Silva, le troisième élément le mieux payé de l’effectif formé par l’Allemand Thomas Tuchel.

Au total, le trident du PSG, composé de Neymar, Icardi et Mbappé, en attendant qu’on sache si ce dernier pourra se remettre de sa blessure à la cheville, accumule environ 55 millions d’euros par saison.

Le trio de grévistes les mieux payés d’Atalanta, Duván, Muriel et Gómez reste à environ cinq millions. Et c’est que le dixième joueur avec le meilleur bilan de France est l’Argentin Leandro Paredes, toujours du PSG, avec sept millions d’euros par saison, un de plus que le Français Wissam Ben Yedder, de Monaco et ancien joueur de Séville, qui gagne six buts nets par an.

Ainsi, l’Atalanta-PSG oppose ce mercredi deux mondes et deux philosophies différentes, celles du club le plus « glamour » de la capitale française et de Bergame, petite ville de 120 000 habitants qui s’est fait une place parmi les plus grandes d’Italie. , venant d’une troisième et d’une quatrième place dans les deux dernières Serie A.

Quelques différences qui seront annulées ce mercredi à Lisbonne, lorsque l’arbitre anglais Anthony Taylor entamera un rendez-vous historique pour les deux équipes.