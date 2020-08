Le stade – trois quarts vide, un quart rempli de remplaçants, d’entraîneurs et de médias au genre de densité de population que vous pourriez trouver en Alaska – a dû aggraver la situation. Des huées de colère et des abus vicieux, des hurlements angoissés et des cris désespérés … aussi désagréables soient-ils, ils vous disent que vous êtes en vie. Ce sont la gifle au visage ou le pincement de la joue qui génèrent de la douleur et de l’adrénaline pour secouer l’engourdissement et activer le combat qui reste. Le quasi-vide surréaliste de l’Estadio da Luz a dû semer le doute dans l’esprit des joueurs de Barcelone alors qu’ils perdaient 4-1 avec un peu plus d’une demi-heure écoulée contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions … réel?

L’esprit, inévitablement, est retourné à la demi-finale de la Coupe du monde 2014, le « Mineirazo » à Belo Horizonte, lorsque la ville natale du Brésil s’est retrouvée 5-0 contre l’Allemagne en une demi-heure. Trois de ces joueurs du Bayern – Jerome Boateng, Manuel Neuer et Thomas Muller – étaient là lors de la nuit la plus sombre de l’histoire du football brésilien depuis 1950. Puis, comme hier soir, c’est Mueller qui a ouvert le score.

Mais oui, c’était réel. Trop réel.

Le truc à propos de Barcelone ces dernières années, c’est que lorsqu’ils tombent, ils tombent fort, en particulier dans les phases à élimination directe de la Ligue des champions. Paris Saint-Germain (0-4) et Juventus (0-3) en 2016-17. Roma en 2017-18 (0-3). Liverpool la saison dernière (0-4). Et maintenant ceci.

« Nous avons touché le fond », a déclaré Gerard Pique. « Nous devons changer – pas seulement les joueurs, pas seulement les managers. Je ne parle pas d’individus, je parle de changement structurel. Si cela peut aider le club, je partirai aussi. Aujourd’hui était inacceptable. C’était Une honte. »

La conclusion irréfléchie sera sans aucun doute que cette équipe du Barca est aussi dépendante de Lionel Messi qu’un yo-yo dépend de la gravité et que lorsqu’il est maîtrisé, le Barca s’effondre. Et ce Quique Setien, comme l’homme qu’il a remplacé, Ernesto Valverde, sera sorti de la scène en 3, 2, 1. Pas seulement lui non plus. Le président de Barcelone en difficulté, Jose Maria Bartomeu, n’a pas tardé à dire que Pique avait raison et qu’il y aurait des changements massifs. Non, il n’allait pas démissionner, mais selon les rapports locaux, le directeur sportif Eric Abidal et le directeur général Oscar Grau voudront peut-être trouver des boîtes en carton pour aider à vider leurs bureaux très bientôt.

La dernière fois que Barcelone a concédé huit buts lors d’un match officiel est survenue contre Séville lors de la Copa del Rey, sauf que cela n’a pas été appelé ainsi parce que le roi était en exil – c’était la Copa del Generalissimo Francisco Franco. C’était en 1946, le drapeau américain comptait 48 étoiles, Winston Churchill venait d’inventer le terme «rideau de fer» et Johan Cruyff n’était pas né. Mais il est grossier de se concentrer sur le dysfonctionnement de Barcelone après cette performance du Bayern. Et en plus, il y aura beaucoup de temps pour réfléchir aux nombreuses pathologies qui affectent le Camp Nou du banc à la salle de conférence.

Non, vendredi était sur le Bayern et les deux qualités d’humilité et d’implacabilité, fait chair sous la forme de Muller. Interrogé avant le match sur le secret du succès du Bayern – ils ont marqué 39 buts en neuf matches de Ligue des champions cette saison – il a déclaré que c’était parce qu’ils étaient toujours humbles dans leur approche, ne prenant rien pour acquis et allant dur du début à la fin. fin.

Ils jouent comme une équipe qui ressent le besoin de faire ses preuves à chaque fois qu’ils entrent sur le terrain. Et si cela signifie canaliser leur Nick Sabans intérieur et augmenter le score, qu’il en soit ainsi.

Le Bayern Munich a monté le score du côté de Barcelone dans un affichage impitoyable, prouvant à quel point il est la meilleure équipe d’Europe en ce moment. RAFAEL MARCHANTE / POOL / . via .

Le premier objectif de Muller incarne cela. Le Bayern récupère le ballon et Ivan Perisic fonce sur le flanc gauche. Muller se brise de profondeur, les jambes pompent, le bras en l’air. Il est loin derrière le jeu, l’avant-centre Robert Lewandowski est bien devant lui, prêt à rentrer dans la croix, mais Muller exige le ballon. Quand il vient, il le rembourre de son droit pour Lewandowski, il le rend tout de suite, pour que Muller passe devant le gardien.

Regardez-le à nouveau et Muller a l’air dégingandé et non coordonné. Un vilain petit canard surdimensionné. Mais il sait exactement ce qu’il fait et c’est d’une efficacité mortelle. Il est le gars au match de ramassage avec les lunettes scotchées, la genouillère et le coup de pied bancal et laid qui reste toujours ouvert et continue de drainer trois. Discret, bien sûr, mais aussi méchant, intelligent et prêt à traverser les murs de briques.

Muller a été choisi comme homme du match, mais quand il a dit qu’il serait juste de partager le prix avec ses coéquipiers, ce n’était pas seulement un commentaire banal d’après-match. Le Bayern est une équipe avec un «T» majuscule et de plus, ils ont tous acheté ce que leur entraîneur, Hansi Flick, vend.

Il y avait Serge Gnabry, un livewire, éclatant nord-sud à travers les quatre arrières du Barca. Il y avait Alphonso Davies, l’ailier canadien devenu arrière gauche, créant peut-être le point culminant de la Ligue des champions 2019-2020, laissant Nelson Semedo sur place pour organiser le tap-in de Joshua Kimmich. (Cet objectif – un arrière gauche installant un arrière droit – est censé être une impossibilité quasi physique dans ce sport … et personne qui bouge aussi vite ne devrait être autorisé à rester si calme et concentré à plein régime. .) Il y avait Leon Goretzka, l’homme à la carrure de videur et au toucher d’une luciole, mettant en place des coéquipiers avec des passes sans regard.

Mais il s’agit tout autant de l’environnement dans lequel ils évoluent. Les deux derniers buts du Bayern sont venus du remplaçant Philippe Coutinho, qui est prêté par Barcelone, de tous les endroits, et a été un buste cette saison. Il n’a aucune idée de l’endroit où il sera pour le camp d’entraînement le mois prochain, mais tant qu’il y sera, il se concentre sur le club. Il en va de même pour Ivan Perisic, prêté par l’Inter, qui a marqué pour porter le score à 2-1.

Ensuite, il y a deux joueurs dont les contrats expirent en 2021 et dont l’avenir au club est incertain au milieu des négociations contractuelles bloquées: Thiago Alcantara et David Alaba. Le premier a tiré les ficelles au milieu de terrain avec sa précision métronomique habituelle et irréprochable. Ce dernier était si déterminé que, à la deuxième minute du temps additionnel avec le Bayern en hausse de 8-2, il a failli faire sauter un joint en se disputant avec le juge de touche au sujet d’une remise en jeu. Ces gars-là ne s’arrêtent pas et ils sont furieusement, implacablement au message.

C’est la marque d’un grand club et d’un grand manager qui est capable de garder le monde extérieur loin une fois que les joueurs franchissent les lignes de craie autour du terrain. Flick, assistant et administrateur de longue date de la FA allemande, n’avait pas été entraîneur-chef depuis près de 15 ans lorsqu’il a été nommé en novembre, initialement à titre intérimaire. Il s’agissait de la 19e victoire consécutive du Bayern toutes compétitions confondues et ils n’ont pas perdu depuis le 7 décembre 2019, à l’époque où la plupart du monde pensait que Corona était quelque chose de mieux bu avec de la chaux et rien d’autre.

Ils sont dans la zone et c’est une zone créée par Flick. Et pour le moment, il semble que leur marche résolue se dirige directement vers la couronne de la Ligue des champions.