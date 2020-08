Nagelsmann aurait aimé pouvoir affronter son professeur comme Lampard l’a fait contre Mourinho ou Zidane contre Ancelotti. Au final, l’entraîneur allemand n’a pas eu la même chance. En tant que joueur, bien sûr. Il affrontera Tuchel, qui était son entraîneur dans la filiale d’Augsbourg, en demi-finale de Ligue des champions. Mais cette relation n’a pas duré longtemps. À 20 ans, Nagelsmann a dû mettre un terme à ce que nous appelons le football à cause de problèmes de genoux.

Il a garé ses chaussures, s’est soigné et a commencé à regarder le football derrière la clôture. Il ne pouvait pas jouer en raison d’une blessure, alors Tuchel lui a confié une tâche: analyser les rivaux. Et Nagelsmann a plus que livré. À tel point qu’il a choisi les bancs. Il a traversé Munich 1980 avant de se rendre dans les catégories inférieures de Hoffenheim, où son bon travail lui permettrait d’entraîner la première équipe à seulement 28 ans. Le plus jeune entraîneur de l’histoire de la Bundesliga.

Là, il a grandi, mis son équipe en Ligue des champions et s’est avéré avoir une ardoise qui maintenant, à 33 ans, lui permet d’être l’un des techniciens de mode du football européen. Il avait parlé avec le Real Madrid, le Bayern Munich et d’autres grands clubs de la scène mondiale, mais il a décidé que Leipzig continuerait de grandir. Il l’a fait et de quelle manière.

Le club Red Bull lui a offert un beau projet, avec de jeunes joueurs qu’il fallait peaufiner, sans hâte … Et dans les premiers changements il l’a mis en demi-finale des Champions. Leipzig est une équipe caméléon qui se nourrit de «demandes excessives»; de Nagelsmann, comme le disait le directeur sportif de Hoffenheim. De la demande et d’un système qui ne comprend pas les chiffres mais les idées, ce qu’il faut faire à tout moment.

Tuchel et Nagelsmann, dans un Dortmund-Hoffenheim | .

Une équipe plus que dynamique

L’entraîneur a réussi à former une équipe basée sur la solidité d’Upamecano, le dynamisme de Laimer, Sabitzer et Kampl, la profondeur d’Angeliño et Mukiele sur les couloirs, la délicatesse de Dani Olmo et Nkunku et le but de Werner. Ils savent ce qu’ils jouent, ils donnent un rythme rapide au ballon et vont comme des loups sous pression. La feuille de route de Nagelsmann est si marquée que beaucoup prétendent déjà avoir dépassé leur maître.

Un Thomas Tuchel qui, à son époque, était aussi un improvisateur né, capable de changer et de changer le schéma et d’expérimenter selon le rival. Désormais, dans un PSG avec une telle influence de Neymar et Mbappé, la tête de Tuchel est un peu plus corsée. Mardi, le professeur a plus de chiffres pour battre l’élève, mais nous savons déjà que dans ce Champions …

