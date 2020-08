Sarina Wiegman, entraîneure récemment nommée pour l’Angleterre, est catégorique sur le fait que l’écart se resserre sur leurs homologues américaines et insiste sur le fait que les quatre fois champions de la Coupe du monde sont battables.

Wiegman a été nommé successeur de Phil Neville la semaine dernière et prendra le poste en septembre 2021 après les Jeux olympiques de Tokyo retardés. Avant cela, elle continuera son poste d’entraîneur des Pays-Bas où elle les a guidés vers le titre des Championnats d’Europe 2017 et les a dirigés vers la finale de la Coupe du monde en 2019.

La charge des Pays-Bas pour une première Coupe du monde a été stoppée par l’USWNT alors qu’ils remportaient la finale 2-0 pour assurer leur deuxième titre consécutif et leur quatrième au classement général.

La mission de Wiegman avec les femmes anglaises, après avoir signé un contrat de quatre ans, est de les mener à leur premier titre majeur.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il était réaliste que les États-Unis puissent être vaincus lors de la prochaine Coupe du monde en 2023, Wiegman a répondu: « Oui, je pense que oui. Bien sûr, l’histoire des États-Unis est géniale, mais je pense que d’autres pays peuvent les battre.

« C’est un match et en Europe, le jeu s’améliore tellement. Nous nous rapprochons de plus en plus et les États-Unis savent qu’ils doivent aussi améliorer leur jeu. Non seulement l’Angleterre, mais aussi les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, la Suède et l’Espagne se développent. se rapprochent de plus en plus. «

Wiegman n’a pas encore parlé aux joueurs anglais de la prise de poste et attendra d’avoir officiellement succédé à Neville avant de commencer à avoir une influence sur l’équipe.

Wiegman a déclaré: « Phil [Neville] a la responsabilité des 12 prochains mois et je respecterai absolument cela. Je vais obtenir quelques informations, mais je serai en arrière-plan et la dernière chose que je voudrais faire est d’interférer avec son travail.

« Bien sûr, je vais regarder de près mais je vais intervenir en 2021. J’ai la responsabilité de l’équipe nationale néerlandaise, c’est mon objectif principal. Mais je vais obtenir des informations et à l’avenir, il y aura bien sûr une transition entre les emplois et je parlerai à Phil. «

Sarina Wiegman, l’entraîneur des femmes de l’Angleterre nouvellement nommée, est optimiste que son équipe peut attraper les États-Unis.Photo de Catherine Steenkeste / .

Wiegman s’exprimait lors de son dévoilement officiel en tant que nouveau patron des Lionnes et elle a été accueillie par la directrice du football féminin de l’Association de football, la baronne Sue Campbell. La baronne Campbell a été impressionnée par la personnalité de Wiegman, la qualifiant de «personne du peuple» et la décrivant comme «d’acier» tout en louant sa mentalité gagnante.

Le défi immédiat de Wiegman est d’orienter les Pays-Bas vers les Jeux olympiques de 2020 en juillet prochain et même s’il y a une chance que son équipe puisse rencontrer l’équipe GB en finale, elle insiste sur le fait qu’il n’y aura pas de conflit d’intérêts.

«J’adore mon travail», a déclaré Wiegman. « Il y a dix ans, je n’avais aucune opportunité de devenir entraîneur professionnel et de regarder où je suis maintenant. Nous avons fait un excellent voyage avec les Pays-Bas, je suis très heureux d’être l’entraîneur de l’équipe nationale néerlandaise et cela nous jouerons les Jeux olympiques.

« Mais je pense que quand je peux travailler avec l’équipe d’Angleterre, c’est une équipe de classe mondiale et une situation de classe mondiale dans laquelle je suis. Je suis très heureux d’en faire partie et de pouvoir apporter mes connaissances et mon expérience au équipe. »