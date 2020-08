4 h 00 HE

L’ancien trope sportif selon lequel rester au sommet est plus difficile que d’atteindre le sommet ne s’applique peut-être pas au football comme il le faisait autrefois, mais il est clair qu’après avoir remporté la Premier League et la Ligue des champions au cours des saisons successives, Liverpool voudra y réfléchir attentivement. comment maintenir leur avantage. Cela est particulièrement vrai dans un paysage secoué par les effets économiques de la pandémie mondiale – qui affecte tous les clubs – et dans un club où la chimie a été si essentielle au succès récent.

Dans cet esprit, voici quelques conseils non sollicités de ma part et de Mark Ogden: une évaluation joueur par joueur de l’équipe, ce qui pourrait avoir du sens et dans quelles circonstances. Là où vous voyez un simple «Keep», vous pouvez supposer que nous étions d’accord et qu’il n’y avait pas grand-chose à dire. Sinon, nous avons pesé avec nos commentaires.

Il ne s’agit pas seulement de performances. Il s’agit de l’âge, des salaires, de la personnalité et de la durée du contrat (nous avons choisi Transfermarkt pour les dates d’expiration des contrats par souci de cohérence). Et il y aura aussi des pièces mobiles: départs ou arrivées qui provoquent des réactions en chaîne, parfois inattendues.

Aller à: Defenders | Milieux | Attaquants | Évaluation globale

GARDIENS DE BUT

Alisson (27 ans, contrat expirant en 2024)

VERDICT: Gardez

Adrian (33 ans, 2021)

MARCOTTI: « Il a été un solide back-up, mais il n’y a pas de hâte de prolonger. Le club a tout le pouvoir. Il voudra peut-être être n ° 1 ailleurs quand son accord expirera. Attendez et voyez. »

VERDICT: Gardez, ne prolongez pas

Loris Karius (27 ans, 2022)

OGDEN: « Il n’a pas coûté cher, il est encore relativement jeune et il a été partant pendant deux saisons à Besiktas en prêt, donc vous pouvez lui obtenir quelque chose maintenant. Il a réhabilité sa réputation en Turquie et il n’a pas de gros salaires . «

MARCOTTI: « Il s’est brouillé avec Besiktas sur les salaires impayés, ce qui est dommage car cela aurait été une destination potentielle. Mais je suis d’accord, il ne devrait pas être difficile de trouver un preneur, peut-être en Allemagne. »

VERDICT: Vendre (frais estimés: 5 à 10 millions de livres sterling)

Caoimhin Kelleher (21, 2022)

OGDEN: « Ils l’aiment bien, mais il a évidemment besoin de jouer. Envoyez-le en prêt et ensuite décidez quoi faire. »

VERDICT: Prêt

Andy Lonergan (36 ans, 2020)

MARCOTTI: « C’était une signature d’urgence, il va bien en tant que troisième gardien qui ne joue jamais. Relâchez-le et ensuite, une fois que vous avez placé Karius et Kelleher, décidez si vous voulez le ramener. »

VERDICT: Relâchez, puis réévaluez

DÉFENSEURS

* Dejan Lovren a été vendu au Zenit Saint Petersburg pour 10,8 M £

* Nathaniel Clyne est sorti

Virgil van Dijk (29, 2023)

VERDICT: Gardez

Joe Gomez (23 ans, 2024)

VERDICT: Gardez

Joël Matip (28, 2024)

VERDICT: Gardez

Andy Robertson 26, 2024)

VERDICT: Gardez

Trent Alexander-Arnold (21 ans, 2024)

VERDICT: Gardez

Neco Williams (19, 2021)

OGDEN: « Ils l’aiment et espèrent prolonger son contrat. Je pense que c’est le bon choix. »

MARCOTTI: « Vous voulez le garder dans les parages et, à moins que ses demandes ne soient excessives, enfermez-le pendant quelques années et voyez ce qu’il peut faire. »

VERDICT: conserver et prolonger

Konstantinos Tsimikas (24, 2025)

MARCOTTI: « Ils ont agi rapidement pour remplir le rôle de remplaçant de Robertson. »

VERDICT: Gardez

MILIEUX DE TERRAIN

* Adam Lallana a été libéré et a rejoint Brighton sur un transfert gratuit.

Fabinho (26, 2023)

VERDICT: Gardez

Georginio Wijnaldum (29, 2021)

OGDEN: « C’est une voix influente dans le vestiaire, il est important pour l’équipe, c’est important de prolonger son contrat. »

MARCOTTI: « Je pense qu’il a été génial, mais il faut commencer à rajeunir. À moins que le club n’obtienne une bonne affaire, je chercherais à vendre tant qu’il a encore de la valeur sur le marché. J’apprécie cependant que Jurgen Klopp puisse se sentir différent . «

VERDICT: Split: Prolonger / Vendre (frais estimés: 20-30 millions £)

Naby Keita (25 ans, 2023)

OGDEN: « Si Liverpool n’avait pas eu autant de succès ces deux dernières années, les gens le questionneraient davantage. »

MARCOTTI: « Je suis d’accord, il n’a pas été à la hauteur de ses honoraires, mais il est enfermé dans un accord à long terme et il est logique de lui donner une autre année. »

VERDICT: Gardez

Jordan Henderson (30 ans, 2023)

OGDEN: « Je suis d’accord que vous devez vous rafraîchir, mais en dehors d’Henderson et de Wijnaldum, Henderson est celui que je déplacerais. Il est au plus haut niveau depuis 12 ans – c’est beaucoup de kilomètres au compteur, et étant donné où il joue, vous devez être en mesure de vous déplacer sur le terrain. Pour le moment, il peut encore le faire, mais pour combien de temps? Vous trouverez un club anglais suffisamment paniqué pour vous donner 20 millions de livres sterling pour lui, cette année ou la prochaine an. »

MARCOTTI: « C’est l’un ou l’autre, très probablement. Peut-être que je ne suis pas aussi impitoyable que vous, mais je ne vois pas décharger votre capitaine vainqueur comme ça. À moins qu’il ne veuille partir, il reste. »

VERDICT: Split: Cherchez à vendre (frais estimés: 15 M £ – 20 M £) / Conserver

Alex Oxlade-Chamberlain (26, 2023)

VERDICT: Gardez

Marko Grujic (24 ans, 2023)

MARCOTTI: « Il a été un solide partant pour Hertha Berlin ces deux dernières saisons en prêt. Ils ont de l’argent à dépenser, alors je le vendrais s’il est heureux là-bas. Et je ne pense pas que Klopp le veuille. »

VERDICT: Vendre (frais estimés: 10 M £ – 15 M £)

James Milner (34 ans, 2022)

OGDEN: « C’est un gars formidable à garder, mais il n’a pas beaucoup joué et ses minutes vont seulement diminuer. Vous le gardez à moins qu’il ne décide qu’il veut partir, ce qu’il voudra peut-être faire s’il trouve qu’il joue. de moins en moins. Et s’il demande à partir, vous ne lui rapporterez pas grand-chose étant donné son âge et son gros salaire. «

VERDICT: Gardez, à moins qu’il ne bouge

Curtis Jones (19, 2025)

VERDICT: Gardez

AVANT

Ben Woodburn (20, 2022)

OGDEN: « Il était la prochaine grande chose, n’est-ce pas? Mais il ne l’a pas vraiment fait. Il a eu suffisamment d’opportunités. Je le vendrais. »

MARCOTTI: « Il a été prêté au Championnat [Sheffield United] et League One [Oxford United], mais a subi de graves blessures au cours des deux saisons. Je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup pour lui maintenant. Mieux vaut prêter et voir s’il peut au moins augmenter sa valeur. «

VERDICT: Split: vente / prêt

Harvey Elliott (17 ans, 2025)

OGDEN: « Vous voulez qu’il acquière de l’expérience, mais 17 ans est trop jeune pour lui prêter je pense. Il en apprendra plus en faisant partie de l’équipe pendant une saison. »

VERDICT: Gardez

Takumi Minamino (25 ans, 2024)

VERDICT: Gardez

Sadio Mane (28, 2023)

MARCOTTI: « Il est le plus vendable des trois premiers – les deux autres sont un peu peu orthodoxes, mais le plug-and-play de Mane – car vous pouvez le laisser tomber dans n’importe quel système et il fera une équipe meilleure. Je ne veux pas séparer les trois premiers, mais vous ne voulez pas non plus qu’ils vieillissent tous en même temps. Je pense que si une offre suffisamment importante arrive – et je ne suis pas sûr que cela se produira – vous devez envisagez de le déplacer maintenant et cherchez un remplaçant plus jeune. «

VERDICT: Gardez, mais si une offre énorme arrive, envisagez de vendre (prix estimé: plus de 80 millions de livres sterling)

Mohamed Salah (28 ans, 2023)

OGDEN: « Je pense que nous sommes d’accord pour dire qu’à un moment donné, Liverpool devra remplacer un ou plusieurs des trois premiers. Mais je ressens pour Salah ce que vous pensez de Mane. Mane est peut-être plus prêt au four, mais Salah a plus de cette étoile. une qualité qui plairait à d’autres clubs pour des raisons de box-office. Je pense par exemple à une équipe comme le PSG. Sa valeur marchande est probablement supérieure à sa valeur réelle. «

VERDICT: Gardez, mais si une offre énorme arrive, envisagez de vendre (prix estimé: plus de 80 millions de livres sterling)

Xherdan Shaqiri (28, 2023)

OGDEN: « Il joue à peine, il ne s’intègre pas vraiment. Je pense que vous pouvez lui trouver un acheteur. Peut-être que vous pouvez obtenir 15 millions de livres pour lui. »

MARCOTTI: « Je suis d’accord pour le vendre – il a une bonne réputation et il n’est pas si vieux. Mais je pense que même si c’est la moitié, vous l’avez laissé partir à ce stade. Dans le climat actuel et avec son salaire, je suis Je ne suis pas sûr que vous obteniez beaucoup plus que cela.

VERDICT: Vente (prix estimé: 8 M £ – 15 M £)

Sheyi Ojo (23, 2024)

MARCOTTI: « Il a été prêté aux Rangers avec Steven Gerrard, mais n’a pas vraiment réussi à s’établir. Il a 23 ans maintenant – je pense que vous le faites passer si vous trouvez un acheteur. »

VERDICT: Vendre (prix estimé: 3 M £ – 5 M £)

Roberto Firmino (28 ans, 2023)

VERDICT: Gardez

Divock Origi (25, 2024)

OGDEN: « Je pense que vous le laissez partir si vous trouvez un acheteur au bon prix. Si vous avez affaire à un club paniqué, vous pourriez gagner jusqu’à 30 millions de livres sterling. Il a marqué de gros buts dans les grands matchs et les gens apprécient cela . «

MARCOTTI: « Il contribue en dehors du banc, mais ce n’est pas un super-sous et je ne le vois jamais devenir un partant. Je pense que 30 millions de livres sont optimistes; je le laisserais partir pour 20 millions de livres et ouvrir la voie à quelqu’un. autre. »

VERDICT: Vendre (prix estimé: 20 M £ – 30 M £)

Harry Wilson (23 ans, 2023)

OGDEN: « Il est à cet âge où il faut prendre une décision. Il était super prêté à Derby County, moins à Bournemouth. Gardez-le et prenez une décision en janvier. »

MARCOTTI: « Il a commencé 20 matchs dans une équipe reléguée et a marqué sept buts, tous en jeu ouvert. Je pense que cela vaut la peine d’être examiné longuement. Ramenez-le pour que Klopp l’évalue. Ensuite, si cela ne fonctionne pas. , vous pouvez toujours le prêter en janvier. «

VERDICT: Gardez

Rhian Brewster (20, 2023)

MARCOTTI: « Il a joué une demi-saison en prêt à Swansea et a marqué 11 buts. C’est plutôt bien pour un gars qui n’a eu que 20 ans en avril. Et c’est un attaquant. Laissez Klopp évaluer ses progrès, vous pouvez toujours le prêter plus tard. »

VERDICT: Gardez

ÉVALUATION GLOBALE

Il n’y aura évidemment pas de faiblesses importantes à corriger dans une équipe qui a remporté 196 points sur 228 au cours des deux dernières saisons. Cependant, le fait que Firmino, Mane, Salah, Van Dijk, Henderson et Wijnaldum aient tous 28 ans ou plus est un problème auquel le club devra faire face.

Klopp s’est engagé jusqu’en 2024 et c’est encourageant car il ne pensera pas seulement à court terme; il ne voudra pas d’une équipe qui vieillit d’un coup. Ils n’ont pas nécessairement besoin de briser les trois premiers de Firmino, Mane et Salah, qui ont si bien fait pour eux tout de suite, mais si une offre importante arrive (même si peu probable dans cette fenêtre de transfert affectée par COVID-19), Liverpool voudra de le considérer. S’ils ne le font pas, un attaquant avec une qualité suffisante pour partager le temps de jeu et éventuellement remplacer l’un d’entre eux pourrait être un objectif plus réaliste cet été.

Klopp avait également besoin d’un arrière gauche de réserve et est intervenu rapidement pour sécuriser Tsimikas à un prix raisonnable (environ 12 millions de livres sterling). Il aura probablement besoin d’un autre défenseur central, mais lorsque vous considérez que Liverpool devrait être en mesure de lever au moins 40 millions de livres sterling sur les ventes et de prendre en compte son budget de transfert, il ne devrait pas être difficile de résoudre ce problème. Il y a un choix difficile à faire sur le contrat de Wijnaldum et, s’ils choisissent de le déplacer – ou de déplacer Henderson à la place – ils voudront également faire une signature majeure au milieu de terrain.

Aussi difficile que cela puisse être d’imaginer ce club sans joueurs comme Mane ou Salah, Henderson ou Wijnaldum, il convient de se rappeler qu’ils n’ont pas eu peur de faire des mouvements audacieux et de sacrifier des stars comme Philippe Coutinho et Luis Suarez ces dernières saisons … et bénéficié à long terme. Au-delà de cela, vous vous attendez à ce que Liverpool continue à être à la recherche de jeunes talents, quel que soit leur poste.