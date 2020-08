Bayer Munich humilié, écrasé et éliminé le Barcelone en quarts de finale du Ligue des champions et les couvertures du monde ont fini par détruire encore plus l’équipe Blaugrana.

Mais depuis quand survient la débâcle qui a été consommée avec le 8-2 contre l’équipe culé?

Ce qui s’est passé sur le terrain ne s’explique pas par une analyse des 90 minutes, mais par les raisons qui ont provoqué une morosité des nuits malheureuses avant le vacarme final à Lisbonne.

Les avis sous forme de résultats ont été présentés le jour de la Saint-Valentin 2017 avec un 4 à 0 dans le Parc des Princes qui a résolu la nuit la plus magique au Camp Nou avant à Turin, l’équipe a glissé à nouveau solidement avec un 3-0 qui ne pouvait plus être relevé. Ces deux défaites écrasantes ont été appelées des accidents et presque personne ne s’y est opposé.

Mais ensuite vinrent les débâcles à Rome et à Liverpool, et les fréquentes déchirures rendirent le nom plus approprié.

Vendredi, Barcelone a subi sa défaite la plus scandaleuse de l’histoire avec le onze de départ le plus ancien qui ait été vu en Ligue des champions: 29 ans et 329 jours. Et ce qui est plus frappant: ils en ont répété neuf de Liverpool, huit de Rome et sept de Paris.

Aucune conséquence pratique n’a eu les déclarations des poids lourds de l’équipe après chacune des éliminations précédentes affirmant avoir appris la leçon.

Le noyau de l’équipe, aux vitrines regorgeant de trophées, vieillit saison après saison au fur et à mesure qu’ils gagnaient progressivement en puissance au club et grattaient des décisions qui ne les concernaient pas.

Sans aller plus loin, Gérard Piqué a osé dire même sur le terrain de Da Luz que «le club a besoin de changements structurels» et qu’il ne faisait pas seulement référence à «l’entraîneur et les joueurs».

Ces déclarations, en même temps, sont un échantillon de la distance entre le staff et le conseil d’administration de Josep Maria Bartomeu, pris dans des incendies extra-sportifs récurrents et incapable de renverser la situation sportive malgré avoir dépensé 345 millions d’euros en ne comptant que les investissements en Dembélé, Griezmann et Coutinho, tous trois sur le banc de départ à Lisbonne même si ce dernier a fini par être l’auteur de deux buts allemands.

Le projet sportif de Barcelone s’estompait au fil du temps avec l’arrivée d’entraîneurs prêts à donner large manche aux caprices du vestiaire qui ignoraient le nord du jeu de position qui élevait l’équipe dans le football mondial. Seule la qualité individuelle des stars a permis de prolonger le cycle en fonction des ligues et des coupes du roi.

Jusqu’à ce que l’inertie ait succombé aux lois de la physique. Le cycle est terminé et le ridicule contre le Bayern exige un avant et un après à Barcelone pour éviter de lourdes conséquences, et pas seulement du point de vue des résultats.

Mais la nouvelle saison commence dans un peu moins d’un mois, il n’y a pas d’argent dans la boîte pour renouveler l’effectif (à moins qu’il ne s’engage sur les jeunes promesses qui appartiennent déjà au club) et l’entraîneur souhaité pour démarrer le nouveau. cycle, Xavi Hernández, ne veut pas venir pour le moment.