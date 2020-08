L’appel redouté est finalement arrivé à la fin du mois de mai. Pendant des semaines, et avec la fermeture de la Ligue 1, Thiago Silva avait espéré que Leonardo et Nasser Al Khelaifi – respectivement directeur sportif et président du PSG – changeraient d’avis et lui proposeraient un nouvel accord. Le défenseur brésilien et joueur du PSG depuis huit ans voulait que son histoire d’amour avec Paris se poursuive. Même à 35 ans, il sentait qu’il pouvait encore offrir beaucoup à l’équipe et au club, mais les patrons ont clairement vu les choses différemment.

A son âge et avec son salaire (11 millions d’euros net par an et par an), ils considéraient que garder Silva n’était pas nécessaire. L’ironie est que, en laissant Silva partir, ils ont poussé dur (et échoué) pour convaincre le dernier jeune talent du club, Tanguy Kouassi, 18 ans, de signer son premier contrat professionnel au club et finalement de le remplacer au départ du PSG. XI. (Le 1er juillet, Kouassi a rejoint le Bayern Munich à la place.)

Et pourtant, « O Monstro » (« le monstre », son surnom depuis ses années à Milan) a encore beaucoup à jouer avant sa sortie éventuelle. Il est rentré à Paris comme prévu pour l’entraînement à la mi-juin et a remporté deux autres trophées (en plus du titre tronqué de Ligue 1) alors que le PSG battait Lyon et Saint-Étienne lors des deux finales de la coupe nationale, complétant le triple. Vient ensuite la Ligue des champions et un rendez-vous avec Atalanta mercredi. Les Parisiens sont en quarts de finale et le rêve de Silva de remporter la plus grande compétition européenne est toujours vivant.

Mais une fois le mois d’août terminé, ce sera la fin d’une époque. Il y aura des larmes versées, beaucoup de sourires après huit belles saisons, beaucoup de merveilleux trophées – 23 en tout! – et plein de souvenirs. Il y aura aussi des regrets. Comme ne pas faire mieux en Europe, d’une part, surtout avec tous ces chagrins en Ligue des champions, notamment celui que le PSG a subi au Camp Nou en 2017.

Thiago Silva a tout donné au PSG, et c’était, est et sera toujours son club.

Silva est arrivé à l’été 2012, un an après que les Qataris aient pris la relève, pour 42 millions d’euros de l’AC Milan avec le tag d’être le meilleur défenseur du monde. Il est devenu le meilleur messager du PSG, montrant un grand amour envers le club et les fans, le leadership et l’humanité ainsi que le talent. Le PSG en tant que force européenne devait être construit, et il serait le plus grand pilier, servant à peu près comme capitaine ou vice-capitaine depuis son arrivée.

Il a disputé 312 matchs toutes compétitions confondues, remportant sept titres de champion, quatre coupes de France et cinq coupes de la Ligue. Il a perdu sa place dans l’équipe brésilienne au lendemain de la terrible Coupe du monde 2014 (bien qu’il n’ait pas joué dans l’humiliation 7-1 contre l’Allemagne) et de nouveau après leur sortie à la Copa America 2015, où son handball contre le Paraguay ( et la sanction qui a suivi) a coûté cher au Brésil. À son crédit, Silva s’est rallié, a retrouvé sa place et triomphé à nouveau avec la Selecao à la Copa America 2019. Pendant tout ce temps, il a trouvé l’énergie et la force de sa rédemption dans l’amour que Paris lui a toujours donné.

La carrière de huit ans de Silva en tant que joueur de base du PSG touche à sa fin cet été. Mais cela pourrait se terminer sur une note brillante si le PSG réussissait à remporter la Ligue des champions. FRANCK FIFE / . via .

Bien sûr, la Ligue des champions lui a échappé jusqu’à présent, même si cette saison pourrait être sa meilleure chance et celle du PSG. Son manager en 2017 après la défaite à Barcelone, Unai Emery, a accusé Silva de la débâcle de Barcelone en l’accusant de ne pas avoir respecté le plan de match. Silva avait parfois montré une tendance à jouer trop profondément dans les grands jeux européens, peut-être ne se sentant pas à l’aise avec une ligne haute ou avec son propre rythme limité. Pourtant, rien de tout cela ne devrait éclipser à quel point il a été fantastique pour le PSG. Il a fait l’équipe de Ligue 1 de l’année à chacune de ses huit saisons en France, à l’exception de l’actuelle car il n’y a pas eu de récompenses décernées.

Pour un club avec un tel héritage brésilien sur et en dehors du terrain et autant de contribution, d’influence et d’inspiration de Silva et de ses pairs, le fait que l’imposant défenseur soit devenu l’un des plus grands ambassadeurs du PSG de l’autre côté de l’Atlantique est une réussite incroyable. . C’est tout à l’honneur de son dévouement, de sa longévité et de ses performances. Même si au début il ne voulait pas quitter Milan, il a élu domicile à Paris et au Parc des Princes.

Il était inévitable que le PSG finisse par tourner la page sur Thiago Silva. Cela s’est produit dans des circonstances étranges, au milieu de l’arrêt du coronavirus, et dans un contexte très spécial en l’absence de fans dans les gradins. Il ne pourra probablement pas faire ses adieux devant un stade plein. Les fans n’auront pas non plus la possibilité de le remercier directement.

Au-delà de cela, le débat pour savoir s’il est ou non le meilleur défenseur que les Parisiens aient jamais eu est justifié. La réponse est sûrement oui. Leurs chemins pourraient se croiser à nouveau si Thiago Silva poursuit sa carrière en Europe et affronte un jour le PSG, et cela pourrait être l’occasion idéale de lui rendre un hommage approprié. Quoi qu’il en soit, le maillot du PSG n ° 2 sera très lourd à porter pour celui qui suivra ses traces.