Il reste quatre jours pour lui Manchester City – Real Madrid, le retour des huitièmes de la Ligue des champions, une finale inscrite au calendrier des deux équipes. Les de Guardiola Ils commencent avec un léger avantage après le 1-2 qu’ils ont obtenu au match aller, bien que cette fois ils aient retrouvé un Madrid renaissant, champion de la ligue et avec le meilleur moral pour affronter leur compétition préférée.

08/03/2020

Agir à 13:22

CEST

Pol Ballús

Deux victimes confirmées

Après avoir terminé la Premier League il y a quelques jours, les «citoyens» ont eu deux semaines pour se préparer en exclusivité pour ce match. Guardiola sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur deux joueurs importants dans ses plans.

Le premier est Kun Aguero, blessé au genou après le retour du premier ministre, qui se remet toujours d’une opération et dont le technicien a confirmé qu’il n’arrivera pas à temps. Ça ne jouera pas non plus Benjamin Mendy, partant habituel de l’arrière gauche, qui est pénalisé après avoir vu un carton jaune au match aller.

Le site de Kun a un renouvellement naturel en Gabriel Jésus, bien qu’il ne soit pas inhabituel de voir Pep partir sans aucune référence vers l’avant. L’absence de Mendy, quant à elle, indique qu’elle est occupée par Joao Cancelo. Guardiola a salué l’état de forme des Portugais après le retour du football, et répété les derniers jours de Premier avec Cancelo de voie gauche. L’option de Zinchenko pour cette place semble plus risquée après sa performance lors de ses dernières apparitions.

L’irruption de Foden et Eric Garcia

Malgré les pertes susmentionnées, Guardiola devrait dans un premier temps avoir le reste de l’équipe pour le duel, ce qui lui donne un large éventail d’options. Et encore plus de doutes ont pu ajouter à sa tête l’émergence de deux jeunes talents ces derniers mois. On parle de Eric Garcia et Phil Foden.

Eric Garcia est en train de devenir le défenseur central partant du match. Pep n’a pas hésité à tenter le Catalan face à d’importants rivaux comme Liverpool ou Arsenal, et le défenseur central n’a pas déçu. Son appartenance a mis en évidence le manque de confiance de Guardiola envers plusieurs de ses centrales, bien qu’il ne soit pas exclu qu’il veuille parier sur au cas où il voudrait plus d’expérience dans un duel de ce niveau. Si tel est le cas, votre site pourrait être occupé Fernandinho ou des pierres.

Dans le cas de Foden, ses deux buts lors des cinq derniers départs lui donnent des options pour une place sur onze. Mais, tout comme Eric, lors du dernier match contre Norwich, il a été changé à la pause. Riyad Mahrez il entra chez lui, indiquant que les Anglais et l’Algérien se battront pour une place à l’extrême droite.

Les intouchables de la ville

Là où le puzzle de Pep semble le plus difficile à résoudre, c’est au centre du terrain. Trois places doivent être jouées entre Rodri, Gündogan, Bernardo Silva, David Silva et Kevin De Bruyne.

L’un d’eux doit avoir écrit le nom du Belge, footballeur plus apte à l’équipe et l’un des rares incontestables. Avec De Bruyne, la liste des intouchables sera Aymeric Laporte, déjà récupéré après la pause. Sûrement aussi Kyle Walker, sans remplacement à votre hauteur, Ederson dans le but et Raheem Sterling. L’Anglais a été remplaçant au match aller lorsqu’il est arrivé avec une gêne musculaire, mais son état de forme actuel, 7 buts lors des 5 dernières dates de Premier, ne laisse guère de doute sur sa place à onze.

Après avoir analysé tout cela et connaissant la capacité de Pep à surprendre avec les changements dans son schéma, ce serait un alignement possible pour le match de vendredi contre le Real Madrid: Ederson; Walker, Eric Garcia, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, David Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.