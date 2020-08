L’attaquant de l’Atlético de Madrid, Diego Costa, a assuré qu’ils essaieraient de répondre aux « attentes » créées après l’élimination de Liverpool dans le Ligue des champions avec une victoire dans leur match quart contre un contre le RB Leipzig, et il espère qu’ils pourront enfin réaliser leur rêve de pouvoir offrir le titre aux fans de rojiblancos, qui « le méritent plus » que les joueurs eux-mêmes.

08/06/2020

Allumé à 18:50

CEST

.

« Ce sont les meilleurs fans du monde, avec eux ce serait beaucoup plus facile. Les avoir derrière nous pousse beaucoup, c’est négatif de ne pas les avoir à nos côtés, mais nous espérons qu’ils sont à la maison en train d’encourager et de vibrer. Nous allons donner notre vie pour conquérir le titre et j’espère que nous jouerons cette année et donnerons cette joie aux gens. Depuis longtemps, c’est un rêve qu’ils poursuivent, nous aussi, mais je pense qu’ils le méritent plus que nous », a-t-il déclaré dans une interview aux médias officiels du club.

Par conséquent, ils sont engagés à cent pour cent. « Les joueurs ne peuvent pas supprimer l’illusion des supporters. En finale, nous n’avons pas pu remporter le titre. Nous avons une équipe très difficile, si nous passons, nous aurons une autre équipe très difficile et si nous passons, en finale, il y aura une autre équipe très difficile. Ils doivent savoir que ce n’est pas facile, que cela n’a jamais été et que ce ne sera plus le cas maintenant. Que les gens sont enthousiastes et nous donnent une énergie positive, mais vous devez garder les pieds sur terre », a-t-il déclaré.

SOUVENEZ-VOUS DE L’ÉLIMINATOIRE AVANT LIVERPOOL

Dans une autre veine, l’espagnol-brésilien a rappelé le match nul contre Liverpool. « C’était entrer dans l’histoire, la plus belle chose qui ait été vécue ici depuis longtemps. C’est déjà arrivé; les gens ont créé beaucoup d’attentes avec nous et nous essaierons de correspondre et de nous brancher pour faire quelque chose de beau. J’espère que nous jouons un bon match. Et la chance aussi soit avec nous », a-t-il souhaité, rappelant que maintenant ils font face à quelque chose de« totalement différent »du fait de la pandémie de coronavirus.

Lors du match de quart de finale contre les Allemands en un seul match, c’était clair. « Cela ne nous donne pas la tranquillité d’esprit. L’équipe a été bien après la pause, a-t-il répondu. Les gens s’attendent à ce que nous rivalisions, gagnions des matchs et soyons avec ceux qui sont au sommet, et c’est comme ça. Nous sommes dans une très bonne dynamique, mais il faut savoir que les « Champions » sont un autre championnat, un autre monde. Nous sommes motivés, le désir que nous n’avons personne va nous enlever et nous espérons avoir la même chance qu’au retour « , at-il déclaré.

A propos de Leipzig, il a prévenu qu’ils avaient « une grande équipe » et qu’ils jouaient « très bien ». « C’est une équipe qui joue très bien le ballon et qui sait ce qu’elle fait. Ils ont atteint les quarts de finale et n’ont pas de pression, même si leur rêve et leur ambition ne l’enlèvent pas. Ce sera un match très difficile et nous devons être très concentrés pour Si nous jouions un mauvais match, nous aurions l’occasion de le renverser lors du prochain match, mais tout peut arriver en un seul match. C’est très égal pour tout le monde », a-t-il souligné.

D’autre part, Côte Il a parlé de son bon moment de forme. « Les blessures ne me rendent pas amer. Je suis dans un grand club, avec de bons récupérateurs, des médecins, qui nous aident beaucoup. Je vais garder les bonnes choses, le match retour, qui était bien. Contre Liverpool je suis entré dix minutes, et que le stade recevoir comme ça est l’une des plus belles choses que j’ai vécues dans ce club. Les mauvaises choses fonctionnent parfois pour de bon. C’était une réception unique », a-t-il déclaré.

« Ce que nous vivons est une situation très compliquée et rare. Nous avons été arrêtés et j’en ai profité pour reprendre le ton, m’améliorer physiquement et ne pas laisser passer le temps. Dans les difficultés, il faut profiter et faire sortir les bonnes choses. Je me préparais à revenir, pour pouvoir jouer des matchs et ne pas subir de blessures, car il y avait beaucoup de matchs d’affilée. Je voulais bien revenir et avoir une séquence pour reprendre le ton, c’est ce que je cherchais depuis mon retour », a-t-il conclu.