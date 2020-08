La Juventus veut donner à Cristiano Ronaldo sa revanche en Ligue des champions, car le titre de Serie A n’était pas suffisant dans la campagne de l’équipe italienne, et c’est pourquoi les Portugais ont menacé de partir, d’aller au PSG et de fermer son cycle dans le ‘ vecchia signora ». Cependant, la direction du club turinois est prête à tout mettre en œuvre pour garder CR7 heureux et rester pour se battre pour tous les titres de la saison 2020-2021.

Ainsi, la première étape a été de licencier l’entraîneur Maurizio Sarri, avec qui Cristiano n’avait pas la meilleure relation. Ils ont amené Andrea Pirlo, inexpérimenté, mais avec le goût du bon football. Ainsi, les Portugais auraient déjà posé une condition pour rester à la Juventus: recruter des joueurs de qualité et constituer une équipe plus compétitive, qui pourra aider CR7, et Juan Guillermo Cuadrado, à devenir champion d’Europe.

La « RAI » a révélé quelle serait la liste des renforts possibles pour Pirlo, les demandes qu’il y ait une équipe forte. La priorité est un attaquant, car Gonzalo Higuaín quittera le club; Ainsi, trois noms apparaissent sur la scène: le premier est le Colombien Duván Zapata, qui brille à Atalanta, mais son prix est très élevé pour la direction de la «vecchia signora»; apparaissent ainsi Raúl Jiménez, de Wolverhampton en Angleterre, et le Polonais Arkadiusz Milik, qui joue pour Napoli.

Mais il y a plus de joueurs, à d’autres postes, que Pirlo observe: Federico Chiesa (Fiorentina), Nicolò Zaniolo (Roma), Sandro Tonali (Brescia) et Manuel Locatelli (Sassuolo), ce sont des joueurs de Serie A qui intéressent l’entraîneur de la ‘ Juve ‘.

Soyez prudent avec le Real Madrid

L’une des conditions de Cristiano est qu’ils essaient de retenir Paulo Dybala, avec qui il a fait une bonne paire et tous deux ont été les buteurs de l’équipe l’année dernière. L’Argentin est assiégé par le Real Madrid et propose désormais à Isco, Toni Kroos et même James Rodríguez d’entrer comme monnaie d’échange; bien que le Colombien ait d’autres plans.

Les Portugais ont également demandé à être attentifs aux départs des meringues, puisque le Brésilien Marcelo, arrière gauche, pourrait sortir et tomberait bien dans le club turinois.