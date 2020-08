Pour la première fois depuis la Ligue des champions, les quarts de finale et les demi-finales se joueront en un seul match et dans un seul lieu. Cette année, en raison du coronavirus, la saison 2019-2020 se terminera ainsi, en jouant à Lisbonne, au Portugal.

Mais ce n’est qu’une des particularités de cette Ligue des champions. Ici, nous vous en disons plus.

1- Le phénomène du champion: Cette même saison, le Real Madrid (Espagne), Liverpool (Angleterre) et la Juventus (Italie) sont restés champions de la Ligue, et aucun n’a pu atteindre ce tour de Champions. Les seuls champions de leur pays, qui sont encore en cours, sont le Paris Saint Germain (France) et le Bayern Munich (Allemagne).

2- La grande malédiction: Le PSG l’a, qui a bouclé huit saisons consécutives en passant la phase de groupes, a atteint les quarts de finale à quatre reprises – il ne s’est pas qualifié depuis 2015/2016 – mais il n’a pas pu se qualifier pour les demi-finales malgré tous les efforts financiers qu’il a consentis. le club français.

3- La France se réconcilie avec l’Europe: depuis la saison 2014/2015, deux équipes françaises ne se sont pas présentées en quart de finale. Lyon et le PSG sont prêts à dépasser les attentes et à passer au tour suivant.

4- Un coach avec un avantage: Sur les huit techniciens classés, seul Pep Guardiola sait ce que signifie être champion de Ligue des champions. De plus, c’est celui avec les matchs les plus dirigés de la compétition, avec 126 matchs.

5- Deux veulent surprendre: Atalanta et Leipzig sont les « cendrillons » des quarts de finale de la Ligue des champions. L’équipe italienne fait ses débuts cette saison et veut nuire à l’illusion du PSG; Pour sa part, l’équipe bavaroise joue la Ligue des champions pour la deuxième fois, mais pour la première fois, elle a franchi la phase de groupes et veut maintenant battre l’Atlético de Madrid.