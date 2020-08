Ce samedi, la phase des huitièmes de finale s’est terminée, assez atypique après une longue pause due à la pandémie de covid-19. Huit équipes se sont qualifiées pour les quarts de finale et les clés, dates et heures de ces phases finales ont déjà été définies.

Le jour des matches restants (Barcelone-Naples, Real Madrid, -Manchester City, Bayern-Chelsea et Juventus Lyon) a laissé de grandes surprises, déceptions et polémiques dans les engagements.

Le bon:

Il y a eu plusieurs surprises. Le premier, et le plus important, était celui de Lyon. L’équipe de France a réussi à conserver son avantage face à la Juventus, le titan de l’Italie, et s’est retrouvée avec un passage difficile pour les quarts de finale à Turin (2-1 perdue, mais qualifiée par but visitant).

Manchester City a continué avec sa fermeté et a rendu le champion d’Espagne mauvais; le Real Madrid. L’équipe dirigée par Pep Guardiola a gagné 2-1 contre Zinedine Zidane et fait partie des favoris.

Le Bayern Munich, en revanche, n’a pas eu de grande surprise et a battu, marché et humilié Chelsea. Là, la puissance offensive de Lewandowski, qui est le buteur avec 13 annotations, a été démontrée.

Barcelone, bien qu’avec un football qui laisse à désirer, a battu Napoli 3-1 et s’est qualifié pour les quarts de finale. Messi a eu un superbe match et était l’une des grandes figures. Son «10» est de retour.

Dans les quatre matchs, il y avait du fair-play. Bien que Lyon ait eu 7 cartons jaunes dans le match, aucun jeu brutal et malveillant n’a été observé dans aucun des matches et, par conséquent, il n’y avait pas de cartons rouges.

Le mauvais:

L’image que le Real Madrid et Zinedine Zidane ont montrée. L’entraîneur a été interrogé sur l’approche, car elle n’a pas fonctionné comme prévu. Parmi ceux-ci, Varane, le défenseur central qui a donné les deux buts de City et a connu la pire nuit de sa carrière.

Juventus, Sarri et plus encore. Cristiano Ronaldo a été le point culminant, mais il ne pouvait pas seul. Dybala a été blessé et n’a pas brillé comme d’habitude. L’élimination a été un coup dur et Sarri a été démis de ses fonctions.

Les Colombiens: ni l’un ni l’autre, Ospina avec Napoli et Cuadrado avec la Juventus, ne se sont qualifiés pour la phase suivante. Ils ont tous les deux eu de mauvais matchs et ont dit au revoir au tournoi.

L’arbitrage. Lors des matches Juventus-Lyon et Barcelone-Napoli, de grandes décisions ont été discutées sur ce qui s’est passé sur le terrain. À Turin, il a pu influencer le résultat.

Le controversé:

Le VAR. Lors du match Juventus-Lyon, plusieurs discussions ont eu lieu. Les deux pénalités (une pour chaque équipe) ont été sifflées avec l’acceptation du juge et du VAR, qui ont pris des décisions drastiques et curieuses.

À Barcelone contre Naples, le VAR a également influencé. Le premier but, de Lenglet, aurait pu être un manque de poussée. En outre, il y avait une main controversée de Messi dans un but qui a été annulé du VAR. Très bien tout.

Le moche:

Attitude de Lionel Messi en fin de match. La star et star argentine n’était pas satisfaite du match et de l’arbitrage, laissant le juge avec le bras tendu, qui cherchait à le saluer.

Les statistiques:

Mister Chip, la star des données, a souligné l’élimination du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo, puisqu’ils ne sont pas ensemble, ils ont été éliminés au deuxième tour à deux reprises.

Il n’y a pas eu de match sans but et toutes les équipes ont réussi à marquer. Au total, sur ces quatre rencontres, 15 buts ont été marqués dans les différents matchs.