Le Bayern Munich, qui a été intraitable tout au long de l’année, comme le FC Barcelone – sa dernière victime – peut en témoigner demain, jouera pour la finale de la Ligue des champions contre un Olympique lyonnais qui ne semble pas croire au favoritisme des autres. .

Après avoir quitté Manchester City et la Juventus au bord de la route, Lyon disputera à nouveau une demi-finale des Champions, celle de toute leur histoire, contre la même équipe qui les a éliminés en 2010, le Bayern Munich.

Le Bayern est au départ un grand favori mais l’équipe et l’environnement sont constamment avertis du danger de sous-estimer Lyon et de la nécessité d’être attentifs à leurs contre-attaques rapides, dont City était déjà victime.

Le gardien et capitaine Manuel Neuer a défini Lyon comme une équipe intelligente qui a brutalement puni City et a déclaré que l’une des clés serait de rester concentré et d’essayer toujours d’avoir un homme de plus que Lyon dans sa moitié de terrain dans des situations défensives.

Le Bayern arrive au match en excellente forme physique, émotionnelle et tactique. Sur le terrain, les joueurs semblent jouer par cœur. L’entraîneur Hansi Flick n’a pas beaucoup de raisons de changer la formation de départ qui a commencé dans le coup 2-8 à Barcelone, bien qu’il ait des alternatives pour plusieurs positions.

Ainsi, par exemple, Kingsley Coman pourrait être à la place d’Ivan Perisic puisque, contre une défense serrée comme celle de Lyon, ses dribbles pourraient être importants. Cependant, après le match de Perisic contre Barcelone, il est difficile de trouver des arguments pour le remplacer.

Une autre variante, possible mais improbable, serait le retour de Benjamin Pavard, qui a repris l’entraînement après une blessure, à sa position d’arrière droit, ce qui permettrait à Joshua Kimmich de revenir au milieu de terrain et impliquerait le sacrifice de Leon Goretzka ou Thiago Alcantara.

Dans le système, un 4-2-3-1 qui a tendance à se transformer en 4-2-4 en attaque, des changements ne sont pas attendus car il n’y en a pas eu tout au long de la saison.

Lyon, pour une autre surprise

Côté lyonnais, l’une des lettres que garde l’entraîneur Rudi García est de savoir quel footballeur accompagnera le meilleur buteur lyonnais, Memphis Depay, dans l’attaque, puisqu’il devra choisir entre l’ancien joueur de Villarreal Toko Ekambi (partant contre Manchester City ) ou optez pour Moussa Dembelé, qui a marqué 1-2 et 1-3 en quart de finale contre les «citoyens».

Garcia optera probablement pour son système de jeu habituel 5-3-2, dans lequel les joues jouent un rôle essentiel dans l’attaque et la défense sur les ailes.

Lyon est une équipe qui ferme très bien et qui est attachée à la verticalité lorsqu’il s’agit de partir rapidement une fois qu’il a volé le ballon. La qualité dans le noyau du jeune Aouar franco-algérien peut être la clé du départ des «contre» dans lesquels Dubois, Depay ou Ekambi jouent par cœur lorsqu’il s’agit de faire équipe dans le banal.

L’entraîneur français, fils de l’ancien footballeur espagnol lillois José García, a dirigé des clubs comme Lille ou la Roma et son plus grand succès européen a été atteint en 2018 avec Marseille, lors de la finale de la Ligue Europa dans laquelle il a perdu contre l’Atlético de Madrid. par Simeone.

Lyon a terminé cette année septième de la Ligue française, suspendue lors de la 28e journée, la seule option pour l’équipe de France de jouer en Ligue des champions l’année prochaine est de remporter cette édition de la Ligue des champions. Sinon, il interrompra dix années consécutives de présence dans la première compétition européenne.

Alignements probables:

Olympique de Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Toko Ekambi.

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Arbitre Lewandowski: Antonio Mateu Lahoz (Espagne).

Stade: José Alvalade de Lisbonne.

Heure: 14h00. (Heure colombienne)