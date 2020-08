Le PSG rêve de soulever la Ligue des champions cette année et n’est qu’à un match de l’atteindre. L’équipe de Thomas Tuchel a largement éliminé le RB Leipzig de Julian Nagelsmann et a été installé comme premier finaliste de la plus importante compétition de clubs d’Europe.

Il est inhabituel de voir une équipe de France en finale de Ligue des champions, car au cours de l’histoire, seules cinq équipes de Ligue One l’ont réussi, le PSG étant le dernier club de ce pays à entrer dans une instance comme celle-ci. .

De la première édition de la Ligue des champions en 1955-56 à l’actuelle, des cinq équipes de France qui ont disputé une finale dans cette Coupe, une seule a pu se consacrer, et c’est pourquoi le PSG, emmené par Neymar , Mbappé et Di María, veulent entrer dans l’histoire dans ce concours, remporter le deuxième trophée des Champions (le premier pour les Parisiens), dans leur pays.

Nous passons ici en revue les finales de la Ligue des champions avec une équipe de France comme protagoniste.

Stade de Reims 1955-56 / 1958-59

Lors de la première édition de la Ligue des champions, le Stade de Reims a atteint la finale de la Coupe et affronté le Real Madrid. A cette occasion, l’équipe de merengue a battu les Français 4-3, et s’est retrouvée avec le premier orejona de l’histoire.

Lors de l’édition 1958-59, le club français a de nouveau disputé une finale de Ligue des champions, et comme la première édition, il a affronté le Real Madrid. Cette fois, l’équipe de France a perdu 2-0.

Saint-Étienne 1975-76

La deuxième équipe de Ligue One à disputer une finale de Ligue des champions était Saint-Étienne lors de l’édition 1975-76. Cette année-là, le match décisif a été contre le Bayern Munich et a fini par gagner l’équipe allemande par la moindre différence.

Olympique de Marseille 1990-91 / 1992-93

La troisième équipe de France à disputer une finale de Ligue des champions était Marseille. Lors de la saison 1990-91, l’équipe de France a perdu la finale contre Estrella Roja aux tirs au but. Des années plus tard, lors de l’édition 1992-93, l’Olympique de Marseille était à nouveau le protagoniste, et contrairement à la finale précédente, dans ce tournoi, les Français ont remporté la Coupe. La finale était contre l’AC Milan et ils l’ont gagnée. 1-0 avec un but de Basile Boli. Jusqu’à présent, Marseille est le seul club de France à avoir remporté le trophée de la Ligue des champions.

AS Monaco 2003-04

La quatrième équipe sur la liste est Monaco. Lors de la saison 2003-04, l’équipe de la principauté a atteint la finale de la Ligue des champions et a affronté le surprenant Porto de José Mourinho. Le match s’est terminé par une défaite pour les Français après une finale 3-0.

PSG 2019-20

L’équipe parisienne sera la cinquième équipe de France à disputer une finale de Ligue des champions. Ceux de Tuchel disputeront la grande finale à Lisbonne dimanche prochain, face au vainqueur de la demi-finale clé entre le Bayern Munich et l’Olympique de Lyon.