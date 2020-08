Le Paris Saint Germain est le premier finaliste de la Ligue des champions 2019/2020, battant Leipzig en demi-finale ce mardi. Et mercredi, l’autre équipe qui conteste le titre européen sera connue, qui sortira de la clé entre le Bayern Munich et Lyon. Dans aucune de ces équipes, il n’y a de joueurs colombiens.

Mais, même si cela semble ridicule, cela semble un mensonge ou vous pensez que cette note est « pure fumée », il y a des Colombiens en compétition en Ligue des champions, et ils jouent également des matchs définitifs dans leurs aspirations à briller, comme Neymar, Lewandowski ou tout autre joueur de L’Europe .

Ce sont les autres champions, ou les mêmes, car ce ne sont ni les jeunes ni les femmes. Il s’agit de la première phase de qualification de la saison 2020/2021, qui est entrée en compétition mardi et se poursuivra le 19 août dans des parties du Vieux Continent qui, pour beaucoup, sont inconnues.

El Qarabag, d’Azerbaïdjan, a été la première équipe à montrer un Colombien dans ses rangs et à se qualifier pour la deuxième phase, battant Sileks, de Macédoine, 4-0. Dans l’équipe azérie (c’est son nom), il a joué le défenseur central Kevin David Medina Renteria, qui a fait ses débuts officiels dans ce club après avoir été prêté par Chaves, du Portugal; Il a 27 ans et depuis six ans, il est au Portugal pour tester sa capacité à jouer en Europe.

Ce mercredi, le tour sera pour le caféiculteur William Parra Sinisterra, un milieu de terrain dont on se souvient à Independiente Medellín, et qu’à 25 ans jouera avec le Sherrif, de Moldavie, et espère faire ses débuts en Ligue des champions lors du match contre la Fola, du Luxembourg.

Cette phase, comme la phase finale des grands qui se déroule à Lisbonne (Portugal), se définit comme un match unique.