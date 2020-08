Lionel Messi n’est plus seulement le capitaine du FC Barcelone, le génie, le meilleur du monde du côté des intérêts du club espagnol. C’est, si cela ne suffisait pas, un talisman en ce qui concerne les définitions de parti unique.

Récupéré d’une blessure venue troubler (samedi, lors d’un affrontement contre Naples), l’Argentin est prêt à se rendre au rendez-vous avec ce qu’il appelle « cette belle coupe », qui au fil des années est devenue presque ça dans une obsession.

Et pour le relever à nouveau, il a des chiffres sans appel dans les matchs qui se décident à une seule date et non dans un aller-retour: il n’a que six défaites sur les 25 matchs qu’il a disputés, avec 20 buts marqués et 11 passes décisives, selon les données de Mundo Deportivo .

En effet, sur ses 34 titres de joueur barcelonais, 16 ont été résolus en faveur des Catalans (en écartant les 10 ligues et sept Super Coupes d’Espagne en deux matches, ainsi que la finale de la Ligue des champions 2006, à laquelle il n’a pas joué), ajoute la source.

Bien qu’en 2006, il ait perdu la finale de la Super Coupe d’Espagne, plus tard, avec Pep Guardiola. Messi n’a perdu qu’une finale en quatre saisons, la finale de la Coupe contre le Real Madrid en 2010-11. Et les années suivantes, il a remporté les huit autres finales avec des interventions définitives, des buts bien marqués et des rapports avec des passes décisives.

C’est ce qu’ont Messi et les rares qui sont à son niveau: ils apparaissent toujours. Désormais, dans le nouveau format des Champions, le match unique du Final 8, la chance est venue pour Barcelone de rencontrer un géant européen, le Bayern Munich, qui a pour objectif de tout gagner dans cette saison 2019/2020 mouvementée. Avez-vous besoin d’un talisman? Clair! Arrêtez Messi!