Lionel Messi était impuissant à empêcher Barcelone de subir une défaite embarrassante contre le Bayern Munich (Photo: .)

Lionel Messi a été accusé d’avoir «abandonné» par Steve McManaman lors de la défaite embarrassante de Barcelone en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Les géants de la Bundesliga ont maîtrisé leurs adversaires pour réserver une place en demi-finale de la semaine prochaine contre Manchester City ou Lyon, éliminant 8-2 vainqueurs après une compétition étonnamment unilatérale.

Barcelone est arrivé à Lisbonne dans un état de désarroi après une fin calamiteuse de la saison nationale qui a abouti à la remise de son titre de champion d’Espagne au Real Madrid par l’équipe de Quique Setien.

Le Bayern était peut-être de bons favoris, mais personne n’aurait pu prévoir un score aussi étonnant, marquant quatre fois dans chaque mi-temps alors que Barcelone subissait sa plus lourde défaite depuis 1943.

Messi, dont l’avenir est l’objet de spéculations intenses à la suite d’une série de bustes signalés dans les coulisses, était impuissant à empêcher son équipe de subir la défaite la plus humiliante de leur histoire moderne.

Mais l’ancienne star du Real Madrid, McManaman, a estimé que le talisman de Barcelone était aussi coupable que n’importe lequel de ses coéquipiers pour ne pas se présenter.

« C’est un magicien, il est brillant, il est sans doute le plus grand joueur de tous les temps », a déclaré McManaman à BT Sport.

«Mais il doit travailler plus dur, en particulier les nuits comme celle-ci où ils sont absolument battus.

«Il vient juste de céder avant, Alaba vient de le fuir, il n’a même jamais voulu, il n’a dû courir que cinq mètres et il n’a jamais voulu courir du tout.

