Une décennie s’est écoulée mais un tel souvenir n’est pas facilement oublié. Malgré avoir remporté cinq Des champions chevauchant entre Manchester United et Real Madrid, Christian son premier grand succès dans la plus grande compétition européenne est gravé dans sa mémoire. Et aussi son bourreau, le Olympique de Lyon.

08/05/2020

On à 17:58

CEST

.

L’accident s’est produit lors de la campagne 2009-10, la première des Christian dans le Santiago Bernabeu. Il Real Madrid Il était tombé cinq années consécutives en huitièmes de finale et l’arrivée de la star portugaise n’a pas altéré sa chance. Les élèves d’alors de Manuel Pellegrini Ils n’ont pas réussi à vaincre le 1-0 au match aller et ont été éliminés devant leur public grâce à la finale 1-1.

L’objectif français, comme beaucoup s’en souviendront, était l’œuvre du futur joueur de Barcelone et aujourd’hui coéquipier de Christian, Miralem Pjanic. Cette nuit-là, le jeune bosniaque a montré au grand public quel excellent milieu de terrain il allait devenir plus tard. Et il y a encore un autre survivant de cette traversée avec des options pour jouer Turin, Gonzalo Higuain. L’Argentin n’a pas réussi face au but et aura une seconde chance de retirer son épine.

Bref, une décennie plus tard, le destin a voulu Ronaldo faites face à une situation presque tracée, peu importe combien vous avez changé de chemise. La Juventus devra vaincre à Turin le 1-0 avec lequel le match aller sur les rives du Rhône a été réglé. Sinon, le rêve européen de Christian et la ‘Vecchia Signora« Cela se terminera brusquement en huitièmes de finale.

Une tragédie aux dimensions capitales, sans aucun doute. Il suffit de souligner que Ronaldo Il n’a pas été éliminé dans un tour aussi prématuré depuis 2010. Quatre demi-finales, quatre finales et un quart de finale sont son bilan ultérieur.

Mais l’élimination serait un coup encore plus dur, qui sait si elle est définitive, pour le projet sportif actuel de la Juve. Un club dont la domination nationale est prise pour acquise et qui à l’été 2018 a parié son avenir immédiat sur la signature de Cristiano Ronaldo pour conquérir le sceptre européen une fois pour toutes. Un plan conçu pour remporter un titre qui à ‘Vecchia Signora«Il résiste depuis 1996 et dont ils ont perdu la finale cinq fois depuis. Le temps presse.