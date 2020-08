Les choses n’ont pas bien commencé pour la Juventus lors de leur match retour des huitièmes de finale. L’équipe «bianconero», contrainte de dépasser le 1-0 concédé au match aller au Parc OL, a vu qu’avant le quart d’heure elle était déjà en retard sur le tableau de bord. Memphis Depay, exécutant un penalty maximum à la « panenka », a mis Lyon en tête forçant la Juventus à marquer au moins trois buts pour passer le tour.

08/07/2020 à 21:34

CEST

.

Il n’y avait eu aucune chance claire à l’Allianz Stadium jusqu’au moment du penalty. Aouar, le seul à avoir tiré dans le match, a été abattu dans la zone par Bentancur et l’arbitre a pointé les onze mètres. La faute n’était pas tout à fait claire et en fait, le VAR a examiné l’action. Il y avait aussi une possible faute sur Higuain au départ. L’arbitre a attendu deux minutes pour se rendre ou non au moniteur mais la décision n’a pas été sujette à changement.

Ainsi, Memphis, qui n’était pas au match aller en raison d’une blessure, n’est pas devenu nerveux. Picadita a lo «panenka» et Szczesny déjà battus à la main droite. Sa célébration particulière ne manquait pas. La Juventus a réagi après le but mais est forcé de marquer trois buts en une heure de jeu.