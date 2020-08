Le puissant Bayern Munich affrontera l’Olympique de Lyon, l’une des révélations du tournoi, cet après-midi dans la deuxième demi-finale de la Ligue des champions de l’UEFA, qui se jouera au stade José Alvalade de Lisbonne.

TF1 a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec RMC Sport pour diffuser mercredi, en clair et en direct dès 21 heures, la demi-finale, OL – Bayern Munich, sur son antenne.

Sept buts contre Chelsea, huit contre Barcelone et neuf victoires en neuf matches de Ligue des champions. Le Bayern Munich a brisé tous ses rivaux en finale de cette saison, et Lyon, « invité surprise » des demi-finales, n’aura rien à perdre contre l’ogre bavarois.

« Le Bayern a donné une leçon de football contre Barcelone sur tous les plans : haute pression, possession, travail sans le ballon », a admis le directeur du sport de Lyon, Juninho.

« Mais si nous regardons bien le jeu », a ajouté le Brésilien, « Barcelone avait des chances avant que cela n’arrive. Il manquait à Barcelone cette agressivité, cette humilité. Je pense que nous devrons faire plus dans ces domaines.

Pour l’équipe de France, le match de référence sera le quart de finale contre Manchester City, qu’elle a remporté 3-1 contre une équipe qui avait commencé comme favorite dans ce « Final 8 ». « Si nous jouons comme ça, nous pouvons battre n’importe qui », a déclaré Juninho.

Mais ils devront être très forts pour éviter la défaite contre une équipe du Bayern Munich dans la fleur de l’âge, où toutes les stars sont réunies en faveur d’un collectif qui fonctionne comme une épée à 11 tranchants (six buteurs et huit assistants différents lors de la victoire 8-2 sur Barcelone).

Le Bayern a non seulement remporté la Ligue et la Coupe d’Allemagne, mais il a aussi des statistiques effrayantes en Ligue des champions. Pour commencer, 18 points sur 18 possibles en phase de groupes avec une différence de buts de +19 (24 pour, 5 contre). Et puis une victoire 7-2 en octobre à Tottenham, finalistes de la dernière édition du tournoi.

Après les premiers échanges, c’est Chelsea, quatrième de la Premier League, qui a été réduit en miettes par une défaite 3-0 et 4-1 en huitième de finale. Tout cela s’est passé avant la victoire du siècle contre la grande Barcelone de Lionel Messi. Ces résultats volumineux se traduisent par une moyenne de 4,33 buts par match en Ligue des champions. Quelque chose de jamais vu à ce niveau.

C’est parti pour le réveil musculaire !

Allez les gars ! 👊🏻🔴🔵#OLFCB pic.twitter.com/ZsRNml7baN — Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2020

L’humeur des deux équipes est également différente. Tandis que Lyon célébrait sa victoire sur City dans le vestiaire avec beaucoup d’enthousiasme, les joueurs munichois étaient sobres. « Il n’y avait pas d’ambiance de fête » après le match, a déclaré le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. « Juste après, tout le monde était déjà concentré sur le prochain défi.

Cependant, le club bavarois fait preuve du plus grand respect pour la septième place de la Ligue 1 française, qui a connu une mauvaise saison ces derniers jours en raison de ses succès européens : l’élimination de la Juventus de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale (1-0 et 2-1) et de Manchester City en quarts de finale (3-1), qui lui a valu le surnom de « terreur des favoris » dans la presse allemande.

💓 Retour sur l’incroyable histoire d’Alphonso Davies

👏 D’un camp de réfugiés au Ghana jusqu’à la demi-finale de la Ligue des Champions !

🤝 Adoubé par Ibrahimovic en MLS

💎 Et des records de précocité à la pelle !#OLFCB pic.twitter.com/9LdFjupQN5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 19, 2020

« Lyon est une équipe qui défend avec son cœur et qui peut toujours marquer grâce à la rapidité de ses attaquants », analyse Rummenigge, double vainqueur du Ballon d’or (1980-81). « Il ne faut pas penser que nous allons avoir une demi-finale facile.

« Nous devrons être très concentrés », a suivi le capitaine Manuel Neuer. « Les erreurs peuvent être sanctionnées très rapidement et on peut être vu de dos rapidement. »

Jerome Boateng, un défenseur expérimenté qui a remporté le titre en 2013 et a disputé un autre match historique, la victoire 7-1 de l’Allemagne sur le Brésil en demi-finale de la Coupe du monde 2014, a déclaré que le match contre le Barça devrait être un coup de maître.

« Nous savons que ce résultat ne sera pas répété tous les jours et que nous ne pouvons rien acheter avec. C’est très clair », a-t-il expliqué.

Les alignements possibles

Bayern Munich : Neuer ; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies ; Goretzka, Thiago ; Perisic, Müller, Gnabry ; et Lewandowski DT : Hans-Dieter Flick.

Olympique de Lyon : Lopes ; Denayer, Marcelo, Marcal ; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet ; Depay et Dembélé. DT : Rudi Garcia.

Lyon et sa revanche contre le Bayern Munich dix ans plus tard

L’Olympique lyonnais s’est confirmé comme l’une des grandes surprises de la Ligue des champions de l’UEFA de cette année. En effet, l’équipe qui ne s’est pas qualifiée pour les compétitions européennes de la saison suivante s’est glissée en demi-finale, laissant de côté des équipes comme la Juventus et Manchester City.

Maintenant, l’équipe entraînée par Rudy Garcia devra surmonter un autre obstacle, une autre montagne géante, puisqu’elle devra débattre de son passage en finale de la Ligue des champions contre le grand favori, le Bayern Munich. Mais c’est un match de barrage pour Lyon, et cela signifie une revanche. Il y a dix ans, lors de l’édition 2009-2010, l’équipe de France a également atteint les pré-finales et, comme maintenant, ses adversaires étaient également les Giants de Bavière.

À cette occasion, les Gones ont atteint les demi-finales après avoir éliminé le Real Madrid en huitième de finale et Bordeaux en huitième de finale. De son côté, la formation munichoise a éliminé la Fiorentina et Manchester United.

L’ELIMINATION

Le premier match de la clé entre le Bayern et Lyon a eu lieu mercredi 21 avril 2010, à l’Allianz Arena, un match qui s’est terminé par une victoire bavaroise au minimum (1-0), avec un but d’Arjen Robben à la 69e minute.

Six jours plus tard (mardi 27 avril), le match retour s’est déroulé dans l’ancien Stade de Gerland, où le Rekordmeister a scellé sa place dans la course au titre par une victoire 3-0 grâce à un coup du chapeau de l’attaquant croate Ivica Olić. Ce fut le retour de Munich en finale de la Ligue des champions neuf ans plus tard.

Cependant, trois semaines plus tard, le géant bavarois a perdu le titre européen, après s’être incliné face à l’Inter Milan au Santiago Bernabeu (0-2). Ceux qui restent De cette équipe de Lyon, dirigée par Claude Puel et formée par des joueurs comme Hugo Lloris, César Delgado, Miralem Pjanić, Jérémy Toulalan, Sidney Govou, Alexandre Lacazette, Lisandro López, entre autres, il ne reste plus personne. Cependant, du côté du Bayern, il y a encore quelques membres de l’équipe de 2010, qui était dirigée depuis le banc de touche par le Néerlandais Louis van Gaal, à savoir David Alaba et Thomas Müller.

Aujourd’hui, dix ans plus tard, les Lions ont l’occasion rêvée de panser la plaie laissée par l’équipe bavaroise en avril 2010. Il ne reste plus qu’à attendre que Rudy Garcia continue à jouer le rôle de tueur de géants dans la Ligue des champions de cette année, sinon Munich pourra affirmer son statut de favori et se rendre en finale, ce qui est, a priori, ce que dicterait la logique.