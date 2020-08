Le joueur brésilien a fait le point sur ce qu’est cette finale à 8 à Lisbonne, «une petite Coupe du monde». Pour Marquinhos, jouer un seul match transforme cette dernière partie de la compétition en une mer d’émotions, sachant qu’avec une erreur, vous rentrez chez vous. Ils étaient sur le point de le faire contre Atalanta.

Heureusement, il est apparu et, surtout, Neymar: «Nous connaissons ces moments de la profession. Nous savons que les choses arrivent très vite, que tout peut changer très vite. Et cela peut être pour nous ou contre nous. C’est déjà arrivé, nous sommes rentrés à la maison tristes et pleurant. Et maintenant, nous avons réussi à faire pencher la balance vers nous-mêmes. Nous avons suffisamment d’expérience pour savoir que ce n’est pas fini tant que l’arbitre ne siffle pas la fin. Nous connaissions les forces d’Atalanta et les choses dont nous pouvions profiter. Heureusement, nous avons pu dessiner et gagner dans les dernières minutes & rdquor;.

Leipzig, rival mal à l’aise Maintenant, ils vont affronter un Leipzig qui a montré de quoi il est capable. Adversaire inconfortable, très dynamique et avec de la poudre au dessus: «Oui, c’est vrai. C’est une équipe jeune et courageuse, comme elle l’a déjà montré dans cette Ligue des champions. Ils ont très bien joué. Contre l’Atlético, ils ont dominé le match, ils ont eu de grandes chances. Ils ont joué avec une grande intensité, ont eu la possession et ont attaqué sans crainte. Nous savons que nous devrons faire de notre mieux. Aujourd’hui, compter sur le prestige ne vous mène nulle part. Nous avons vu que jouer en équipe, avoir une stratégie et jouer dur font une grande différence. Nous devons donc tout donner et jouer à notre meilleur niveau. Ils ont Neymar et Mbappé. Une chance.

Ander Herrera: « Nous sommes un groupe fantastique »

«Je pense que tout le monde après le match de Dortmund a vu quelque chose de spécial se produire. Cependant, nous avons le même groupe depuis le début de la saison. Avant d’aller à Paris cet été, j’ai entendu dire qu’il y avait des problèmes entre les joueurs, les Brésiliens, les Français & mldr; Mais quand je suis arrivé ici, j’ai découvert un groupe fantastique, très uni. Ils veulent tous la même chose, atteindre les mêmes objectifs. Je n’étais pas là les années précédentes, mais j’ai le sentiment que le groupe a toujours été fantastique », a assuré le milieu de terrain.

«Nous sommes très attentifs à ce Leipzig. Ils ont joué fantastique contre l’Atlético. Je connais bien l’Atlético, ce n’est pas facile de marquer des buts. Nous avons vu un Leipzig avec une grande confiance & rdquor;, il a condamné. Ils ont du respect pour Leipzig.