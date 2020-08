Pep Guardiola et Zinedine Zidane s’affronteront à nouveau (Photo: .)

Manchester City est dans une excellente position lors de son match de Ligue des champions avec le Real Madrid, mais doit encore faire face à un examen délicat lors du match retour à l’Etihad vendredi soir.

L’équipe de Pep Guardiola a remporté une impressionnante victoire 2-1 en Espagne en février, gagnant une avance cruciale et deux buts à l’extérieur dans le match nul.

L’équipe de Premier League avait pris du retard sur un but d’Isco, mais Gabriel Jesus a égalisé avant que Kevin De Bruyne ne les mette en tête du point de penalty.

Tant de choses se sont passées depuis lors, City abandonnant son titre de Premier League et le Real remportant la Liga, donc le match nul est loin d’être terminé et devrait être passionnant vendredi soir à Manchester.

Le match débutera à 20h le vendredi 7 août à l’Etihad.

Sur quelle chaîne de télévision est Manchester City vs Real Madrid et y a-t-il une diffusion en direct?

BT Sport 1 diffusera le match en direct avec une couverture à partir de 19h30.

Les abonnés peuvent diffuser l’action sur l’application BT Sport ou BT Sport Player.

Actualités de l’équipe Man City vs Real Madrid

Sergio Aguero reste absent en raison d’une blessure au genou et Benjamin Mendy est suspendu pour Man City.

Sergio Ramos est suspendu pour le Real Madrid, tandis que Gareth Bale et James Rodriguez ont été exclus de l’équipe.

Cotes Man City vs Real Madrid

7/10 Man City

16/5 Nul

15/4 Real Madrid

Cotes fournies par Betfair

