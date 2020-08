Manchester City a signé le milieu de terrain de l’équipe nationale féminine américaine et championne de la Coupe du monde 2019 Sam Mewis sur un accord permanent avec le North Carolina Courage, a annoncé lundi le club.

La durée de l’accord n’est pas divulguée mais des sources ont déclaré à ESPN que Mewis serait au club dans « un avenir prévisible ».

« Je sais que la Super League a tellement grandi et a une si grande compétition et a beaucoup de joueurs de classe mondiale qui jouent ici, alors j’ai pensé que cela sonnait comme une excellente opportunité de développer mon jeu d’une nouvelle manière et de sortir de mon zone de confort un peu « , a déclaré Mewis à ESPN dans une interview exclusive.

« Je pense que tous les joueurs ici sont si à l’aise sur le ballon et si techniques et je suis sûr d’avoir une si bonne compréhension tactique du jeu. »

« Je sais que ce sera vraiment compétitif et je vais devoir gagner du temps de jeu parce que le milieu de terrain ici est vraiment talentueux et vraiment bon, mais je suis excité pour le défi et j’espère que vivre ici et faire partie de cette culture va ajouter de la profondeur et de l’expérience à mon jeu, ce qui me passionne et c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu. «

Mewis a déclaré que si la décision de changer de championnat est une décision personnelle, elle est convaincue que cela reflète la nature mondiale croissante du football féminin.

« Je pense que c’est une décision tellement individuelle de changer d’équipe ou de changer de ligue et l’opportunité est si grande que j’ai personnellement pensé que c’était une chance pour moi d’ajouter de la profondeur à mon jeu et de continuer à évoluer en tant que joueuse », a-t-elle ajouté. .

« Juste pour être ici en Angleterre où la culture du football est si incroyable. J’espère qu’en tant que football féminin et le monde entier continueront de s’impliquer et de grandir, les joueuses auront des opportunités comme celle-ci parce que je pense que jouer partout où on peut et simplement avoir ces nouvelles expériences à ajouter à votre ceinture à outils feront de nous de meilleurs joueurs. «

Mewis a remporté la National Women’s Soccer League trois fois avec le Western New York Flash en 2016 et le Courage en 2018 et 2019.

Elle a participé à la NWSL Challenge Cup 2020, mais son équipe a perdu en quarts de finale contre les Portland Thorns, qui ont finalement atteint la finale.

« Je n’ai que de bonnes choses à dire sur la NWSL », a déclaré Mewis à propos du tournoi. «Je pense qu’ils sont entre de si bonnes mains et je pense que la Challenge Cup s’est si bien déroulée et j’étais vraiment heureux d’en faire partie pour obtenir de bons entraînements et de bons matchs à une époque où les gens ne pouvaient pas.

«Je sais que je dois porter un masque tout le temps et que nous allons devoir faire des tests et juste comprendre que non seulement je me garde en sécurité et en bonne santé, mais je suis responsable de la sécurité et de la santé des autres. c’était une bonne leçon à apprendre et à apporter ici. «

Le joueur de 27 ans a disputé six des sept matchs de l’USWNT dans sa course pour devenir champion de la Coupe du monde en 2019 et a marqué deux buts lors de la victoire 13-0 de l’équipe contre la Thaïlande.

Mewis a fait 67 apparitions internationales, enregistrant 18 buts et six passes décisives.

City a terminé deuxième de la Super League féminine (WSL) 2019-2020, qui a été annulée en mai en raison de la pandémie de coronavirus.

Bien que City ait mené la ligue au chapitre des points lors de sa suspension en mars, Chelsea avait un match en cours et a été déclaré champion éventuel sur une base de points par match.

La saison 2020-21 marque le premier responsable du manager Gareth Taylor après que Nick Cushing, qui a dirigé l’équipe pendant six ans, soit parti pour le New York City FC en janvier.

City commencera sa campagne le 6 septembre à l’extérieur de la nouvelle Aston Villa.

Parallèlement à un titre WSL, City visera la gloire de la Ligue des champions lors de sa cinquième saison consécutive dans le tournoi européen.

Le club a atteint les demi-finales à deux reprises, s’inclinant face à Lyon à deux reprises.