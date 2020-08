Après avoir éliminé de manière convaincante le Real Madrid en huitièmes de finale, le Manchester City Il n’est qu’à trois matches de son «Orejona» souhaité, mais face à Lyon, invité surprise dans cette phase de la compétition, le message de Pep Guardiola est clair: «méfiez-vous!

Passer du champion d’Espagne, une équipe qui n’avait jamais été éliminée de la Ligue des champions avec Zinedine Zidane sur le banc, à Lyon, 7e de la dernière Ligue 1 et qui n’a pas été à une fête comme celle-ci depuis dix ans, a tous les éléments devenir un cheat party.

Mais ce n’est pas le cas lorsque vous avez l’expérience du coach espagnol.

Immédiatement après le match, Guardiola cela a abaissé l’enthousiasme des journalistes anglais, qui ne croyaient pas à la chance de devoir affronter Lyon, et non la Juventus, dans le duel pour les demi-finales.

« Je viens de parler à mes dépisteurs et ils m’ont dit: méfiez-vous! Ils m’ont dit que lors des deux matches contre la Juventus, ils ont été bien meilleurs », a-t-il prévenu.

Un discours qu’il n’a pas hésité à répéter: « On a joué contre eux la saison dernière et on a perdu (1-2 à Manchester) et on a fait match nul (2-2 en France), on n’a pas pu les battre. C’est la réalité », a-t-il rappelé.