Le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, a «pitié» de Marc-André ter Stegen lors de la défaite de Barcelone (Photo: .)

Manuel Neuer admet qu’il s’est senti désolé pour son homologue Marc-André ter Stegen lors de la victoire écrasante 8-2 du Bayern Munich sur Barcelone vendredi.

Le quart de finale de la Ligue des champions a connu un début scintillant lorsque Thomas Muller a tiré devant Ter Stegen avant que David Alaba ne passe le ballon dans son propre filet pour égaliser le score en quatre minutes à l’Estadio da Luz de Benfica.

Mais les vannes se sont ouvertes après qu’Ivan Perisic est rentré chez lui sous un angle serré pour restaurer l’avantage du Bayern, Serge Gnabry ajoutant à leur avance et Muller décrochant son deuxième à la 31e minute.

Luis Suarez a réduit le déficit juste avant l’heure, mais les espoirs du Barça se sont rapidement éteints lorsque Joshua Kimmich et Robert Lewandowski ont rejoint le parti à Lisbonne.

Le remplaçant de deuxième mi-temps, Philippe Coutinho, a empilé encore plus de misère sur son club parent avec un doublé rapide à la mort et le résultat devrait coûter son travail à Quique Setien après seulement sept mois à la tête.

« J’ai un peu de pitié pour Marc d’avoir laissé autant de buts », a déclaré le gardien du Bayern Neuer à propos de son coéquipier allemand Ter Stegen après le coup de sifflet final.

«Il s’agit manifestement d’un excellent résultat pour nous.

« Mais vous ne voulez pas voir un de vos coéquipiers nationaux vivre quelque chose comme ça. »

Ter Stegen a concédé huit buts alors que Barcelone s’écrasait hors de la compétition (Photo: .)

Hansi Flick était «ravi» de la manière dont le Bayern avait remporté la victoire, mais a exhorté ses joueurs à oublier rapidement la victoire et à se concentrer sur leur affrontement en demi-finale avec Lyon.

« Je pense que nous pouvons profiter d’un excellent match de notre équipe aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur-chef du Bayern.

«Bien entendu, nous sommes ravis de la manière dont nous avons remporté cette victoire.

«Mais nous savons tous – et vous pouvez le sentir dans la pirogue – que nous avons encore beaucoup à faire.

«Nous savons à quelle vitesse cela peut arriver dans le football. Il est important d’anticiper le prochain match.

«Notre objectif était d’atteindre les demi-finales. Nous l’avons fait de manière impressionnante. Nous en sommes tous très heureux.

«Mais nous savons aussi que c’est toujours un travail difficile d’être là où nous voulons être à la fin.»

