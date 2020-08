L’élimination des deux équipes espagnoles de la Ligue des champions, Barcelone et l’Atlético de Madrid, avant une nouvelle porte vers une présence espagnole dans cette dernière ligne droite de la Ligue des champions.

16/08/2020 à 16:53

CEST

Ramon Fuentes

A tel point que l’UEFA a choisi un arbitre espagnol pour la deuxième demi-finale mercredi prochain entre l’Olympique de Lyon et le Bayern Munich après avoir appris ce dimanche que Kuipers sera l’arbitre de la première demi-finale.

Et ce sera l’arbitre valencien Antonio Mateu Lahoz qui mènera ce choc entre le bourreau du Football Club Barcelona et la grande surprise française qui a laissé la Juventus et Manchester City sur la route hier soir.

Sans aucun doute, cette nomination du Mateu est une nouvelle étape dans l’exponentielle de l’arbitre espagnol et international de 43 ans depuis 2011. La saison dernière, il était l’arbitre qui a appelé le plus de matches dans la phase finale des deux compétitions continentales (Ligue des champions et Europe League) et qui a également eu son prix avec la nomination comme troisième arbitre de la finale entre Liverpool et Tottenham au Metropolitan Stadium.

Mateu Lahoz fait partie du groupe restreint des arbitres de l’UEFA et parmi ceux choisis pour l’Eurocup qui se tiendra l’été prochain. Rendez-vous où Carlos del Cerro pourrait également se rendre. Ce sera le deuxième rendez-vous depuis le début de cette phase finale des deux compétitions interclubs européennes. Mateu Lahoz. Il a déjà été choisi pour siffler les huitièmes de finale du choc de la Ligue Europa entre Bâle et l’Eintracht Francfort. Rencontre qui était accompagnée de ses deux assistants Pau Cebrián et Roberto Díaz. De Burgos Bengoechea a joué comme quatrième, laissant Hernández Hernández et Sánchez Martínez dans le VAR.

Mateu Lahoz continue de terminer les étapes après avoir été également choisi pour la dernière Coupe du monde en Russie où il a sifflé deux accidents et a agi troisième dans trois autres.