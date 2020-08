Lionel Messi a inspiré Barcelone à une victoire 3-1 contre Naples samedi pour organiser un quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich à Lisbonne la semaine prochaine.

Messi a marqué un superbe but individuel, a eu un autre effort exclu pour le handball et a remporté un penalty, qui a été converti par Luis Suarez, alors que le Barça réservait sa place dans les huit derniers pour la 13e saison consécutive.

Clément Lenglet a ouvert le score au Camp Nou à la 10e minute avant que Messi ne bat plusieurs joueurs de Naples et ne tire devant David Ospina pour un but merveilleux. Suarez a fait trois après que Kalidou Koulibaly a commis une faute sur Messi dans la zone.

– Le football est de retour! Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Lorenzo Insigne en a retiré un pour Napoli du point de penalty dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, mais le Barça a vu la deuxième mi-temps sceller une victoire totale de 4-2.

Positifs

Une saison autrement décevante peut encore se terminer en beauté si le Barça peut remporter la Ligue des champions. Ils ne sont peut-être pas les favoris, mais avec Messi en forme et des matchs uniques à partir de maintenant, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas mettre fin à une attente de cinq ans pour le plus grand prix d’Europe. Ne pas le faire signifierait une première saison sans trophée depuis 2007-08.

Messi est la clé, mais Frenkie de Jong pourrait également être cruciale. Il a manqué lors de la rencontre de la Liga, mais il est de nouveau en forme et a été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain contre Naples.

Le Barça sera également soulagé que Messi, Antoine Griezmann et Nelson Semedo aient tous évité des réservations qui les auraient vus suspendus pour le quart de finale avec le Bayern. L’UEFA va désormais effacer tous les cartons jaunes précédents des records.

2 Liés

Négatifs

Le Barça a mis du temps à démarrer – Dries Martens a frappé la barre à la deuxième minute – et il y avait parfois des faiblesses familières. Ils manquaient de rythme, abandonnaient des chances et échouaient à garder une feuille blanche. Le Bayern verra certainement beaucoup de faiblesses à exposer.

Note du manager sur 10

7 — Les options de Quique Setien étaient limitées avec six premiers joueurs absents, il n’avait donc pas beaucoup de décisions à prendre en termes de personnel. Cela dit, son échec à donner du temps de jeu à Riqui Puig ou Ansu Fati était déroutant.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et une foule d’autres invités chaque jour alors que le football trace un chemin à travers la crise des coronavirus. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 – N’a pas eu trop d’arrêts difficiles à effectuer, mais il était bon dans les airs avec ses poings lorsque Naples s’est tourné vers des centres.

DF Nelson Semedo, 7 ans – Une performance vivante remplie d’intention d’attaque. À un moment donné de la première mi-temps, il a battu quatre joueurs de Naples, seulement pour voir le mouvement échouer en raison d’un manque d’options devant lui.

DF Gerard Pique, 6 – A commencé lentement mais a conduit le Barça en seconde période pour s’assurer qu’il ne s’éteignait pas et ne laissait pas Napoli revenir dans le match.

DF Clement Lenglet, 7 ans – Une solide performance à l’arrière et une tête vraiment bien prise pour ouvrir le score.

DF Jordi Alba, 6 ans – Avançé et bien lié avec les attaquants sans avoir l’un de ses jeux les plus efficaces.

MF Ivan Rakitic, 5 ans – Il a bien commencé, en établissant le premier but et en tirant à distance, mais il est tombé au fur et à mesure que le match avançait. Sera probablement abandonné lorsque Arturo Vidal et Sergio Busquets reviendront de leurs suspensions.

MF Sergi Roberto, 6 ans – N’a pas fait beaucoup de mal mais n’a pas été aussi impliqué qu’un milieu de terrain du Barca devrait l’être.

Le but de Lionel Messi contre Naples était un effort particulier, même pour ces normes incroyablement élevées. .

MF Frenkie de Jong, 8 ans – Une démonstration brillante du Néerlandais qui sera crucial dans les huit derniers. A refusé une aide brillante lorsque le but de Messi a été exclu pour un handball douteux.

FW Lionel Messi, 9 ans – Le Barça n’est peut-être pas la meilleure équipe de la Ligue des champions cette saison, mais il a toujours le meilleur joueur. Il n’a fallu que 45 minutes pour régler ce match nul et s’est ensuite conservé en seconde période.

FW Antoine Griezmann, 5 ans – Une performance assez anonyme lors de sa première sortie depuis qu’il s’est blessé contre le Real Valladolid le 11 juillet.

FW Luis Suarez, 6 ans – Une belle finition de la pénalité mais pas grand-chose d’autre à signaler.

Substitutions

MF Monchu, N / R – Le milieu de terrain du Barca B a fait ses débuts en équipe première à la 84e minute, en remplacement de Griezmann.

DF Junior Firpo, N / R – Jeté dans le temps d’arrêt à la place de Suarez.